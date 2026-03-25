Fiesta del rugby en la nieve: Uruguay dirá presente en el RugbyXtreme en los Pirineos de Francia

La estación de ski de Les Angles, en los Pirineos Orientales de Francia, será la sede de una nueva edición de RugbyXtreme, una verdadera fiesta del rugby en la nieve que comenzará el 4 de abril y reunirá, en un formato dinámico y muy competitivo, a jugadores mayores de 35 años.

Uruguay dirá presente con un equipo capitaneado por Javier Bordaberry, quien liderará la delegación celeste en una experiencia que combina el rugby, su espíritu de camaradería y el ski. Ovación será media sponsor y acompañará al equipo.

“El rugby es un deporte que uno no deja nunca. Poder seguir jugando y compartir este tipo de torneos, en un formato tan divertido como RugbyXtreme, es algo que nos sigue motivando muchísimo”, manifestó el capitán del equipo uruguayo en la previa del viaje.

Además, participarán un equipo argentino y un combinado sudamericano. Los albicelestes serán liderados por Serafín Dengra, histórico expilar de Los Pumas. “Es una gran excusa para volver a vernos, jugar al rugby y también disfrutar de la nieve con amigos”, señaló Serafo, como es conocido, que es muy popular en redes sociales donde invitó al evento. “¡Musculen animales! Rugby, deporte y vida sana”, profesó Dentra en un video que publicó en su cuenta de Instagram y adelantó que viajarán deportistas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

José María Núñez Piossek, también argentino y exwing de Los Pumas, será el capitán del combinado sudamericano, que llevará el nombre de Barbarians, y valoró el aspecto humano del evento. “Estos torneos mantienen vivo el vínculo que el rugby genera para toda la vida, dentro y fuera de la cancha”.

La realización de Rugby Xtreme en los Pirineos franceses combina deporte y entorno natural, ofreciendo a los participantes la posibilidad de competir en un formato adaptado para mayores de 35 años y, al mismo tiempo, compartir una experiencia internacional en uno de los destinos de montaña más emblemáticos de Europa.