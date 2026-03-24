Valentín Soca tuvo una gran actuación en el Mundial Indoor de atletismo e igualó una marca histórica

Valentín Soca sigue sumando grandes actuaciones a nivel internacional y el fin de semana el uruguayo fue el único representante celeste en el Mundial Indoor de atletismo que se llevó a cabo el fin de semana en Kujawy, Polonia.

El atleta riverense de 23 años que entrena bajo las órdenes de Pablo Gardiol, dijo presente en la prueba de los 3.000 metros bajo techo en pista corta y cumplió una muy buena actuación en medio de una temporada en la que se viene destacando y mucho en el plano internacional.

Soca, con un tiempo de 7 minutos, 37 segundos y 10 décimas, culminó en el sexto puesto de la competencia logrando así su mejor marca de la temporada en esta prueba en la que ostenta actualmente el récord sudamericano con una marca de 7’34”10 conseguida el 3 de marzo de 2025 en Boston, Estados Unidos.

La carrera de los 3.000 metros bajo techo en pista corta la ganó el británico Josh Kerr con un tiempo de 7’35”56 para quedarse con la medalla de oro, mientras que la plata fue para el norteamericano Cole Hocker con 7’35”70 y el bronce para el francés Yann Schrub con un registro de 7’35”71.

Soca, que solamente compitió en los 3.000 metros ya que optó por no hacerlo en los 1.500 de este Mundial, hizo una muy buena carrera que culminó con muy buenas sensaciones ya que luego de la mitad de la competencia –venía en el décimo escalón– superó a varios de sus rivales para quedarse con un sexto lugar que le valió una muy buena marca y además, un hecho histórico para el atletismo uruguayo.

Es que Valentín Soca, en Kujawy, Polonia, igualó la mejor posición histórica de un atleta uruguayo en un Mundial Indoor alcanzando el mismo lugar que Emiliano Lasa (salto largo) había obtenido en la edición que se llevó a cabo en Belgrado, Serbia, en 2022.

Cabe destacar también que el nacido en Vichadero viene consolidando muy buenas actuaciones y su presente así lo indica ya que posee el récord sudamericano en los 3.000 metros con los 7’34”10 de Boston en 2025 y también ostenta las plusmarcas indoor en los 1.500 metros con 3’35”50 y 5.000 metros con 13’14”09.

Actualmente, el pupilo de Pablo Gardiol está en Europa con varias competencias por delante y por supuesto, entrenamientos con atletas de elite que sin lugar a duda lo ayudan a seguir creciendo y mejorando sus marcas con el firme objetivo de poder alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.