Eric Fagúndez fue bronce en la crono de los Panamericanos 2026 y un ganador de la Vuelta Ciclista ganó el oro

La selección de Uruguay de ciclismo está en Colombia con siete representantes con motivo de los Campeonatos Panamericanos de ciclismo de Montería 2026, y este jueves obtuvo llegó la primera medalla para delegación, de la mano de Eric Fagúndez, el vergarense de 27 años que corre a nivel profesional en el Burgos BH de España hace ya cinco años.

En una larga prueba contra el cronómetro de 43 kilómetros de distancia, Fagúndez puso un tiempo de 50:08" (50 minutos, ocho segundos), 1:20" más que el campeón panamericano Walter Vargas, el colombiano que ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay 2019 y además siete veces medalla de oro panamericana en esta disciplina, las últimas cuatro de manera consecutiva (de 2023 a 2026). Puso un tiempo de 48:56".

La medalla de plata fue para el mexicano Eder Frayre, que puso 49:50". Es decir que Fagúndez estuvo a solo 18 segundos de subir al segundo escalón del podio.

En la jornada de este jueves se corrió la prueba contrarreloj individual en las categorías elite y sub 23, y Fagúndez fue el único ciclista elite convocado en esta oportunidad por el hecho de que los Panamericanos casi coincidieron con la Vuelta Ciclista del Uruguay, que se larga el próximo jueves 26.

Por ese motivo, la mayoría de los ciclistas locales declinaron ir a la prueba internacional, ya que la Vuelta es el principal objetivo de sus temporadas y también de los equipos que defienden.

En la delegación uruguaya también están Pablo Bonilla (Náutico Boca del Cufré) y Ciro Pérez (AVC Aix en Provence Dole de Francia), quienes van a correr la prueba de Ruta en la categoría sub 23. También Laurencio Aquino (Unión Ciclista Treinta y Tres) y Andy Devotto (Peñarol de Colonia) de categoría Junior; Florencia Revetria (Armonía Cycles) de sub 23 femenina y Sol Mockford (Armonía Cycles) de Junior femenina.