Rodrigo Bentancur será titular en Tottenham y la selección recibe una gran noticia a dos meses del Mundial 2026

Rodrigo Bentancur será titular en Tottenham este sábado frente al Brighton desde las 13:30 horas en el marco de la Premier League y la selección uruguaya recibe una gran noticia a dos meses del Mundial 2026.

El mediocampista uruguayo no juega desde el 7 de enero ante Bournemouth, cuando sufrió un desprendimiento del bíceps femoral. El 16 de abril volvió a entrenar a la par del grupo y en esta jornada fue incluido en la oncena titular de un equipo necesitado de puntos.

En la actualidad tienen apenas 30 unidades en 32 fechas de la competición y se ubican en el primer puesto de la zona de descenso, únicamente por encima del Burnley (20) y Wolves (17).

Rodrigo Bentancur en Uruguay vs. Estados Unidos. Foto: Prensa Uruguay.

Por tanto, la victoria como local se les torna imperiosa dado que persiguen el objetivo de alcanzar al West Ham, que tiene 32 puntos y hoy estaría conservando la categoría.

Cada vez que estuvo apto desde el plano físico, Bentancur fue pieza clave en el Uruguay de Marcelo Bielsa, por lo que el hecho de que sume rodaje es una gran noticia pensando en la cita mundialista.

Cómo fue el proceso de recuperación de Rodrigo Bentancur en Tottenham

Rodrigo Bentancur y el cabezazo en el partido entre Tottenham y Villarreal por Champions League. Foto: EFE.

Daniel Fernández, su preparador físico personal, habló a inicios de abril y fue consultado por Convocados (El Espectador Deportes) acerca de cómo llegará clínicamente al Mundial 2026 y respondió en primera instancia: "Yo creo que sí, va a llegar óptimo desde lo físico al Mundial, inclusive si tiene cuatro o cinco partidos para poder desempeñarse va a ser mejor; no va a tener la carga de partidos que van a tener otros jugadores".

En este sentido añadió: "Esta acumulación de trabajo que ha realizado lo va a potenciar y lo va a sacar a relucir en esa competencia tan linda donde esperemos que pueda estar, no solo por tema físico, sino por la convocatoria porque no depende ni de mi persona ni de ustedes, sino del entrenador, que es Marcelo Bielsa. Creo que sí va a haber un resabio del que se va a aprovechar en esa competencia".

Por último, reveló que percibe muy tranquilo a Bentancur a poco más de dos meses para el Mundial: "Es un jugador bastante introvertido, no muy demostrativo. No hay una demostración de ansiedad o nerviosismo por llegar a la Copa del Mundo. Indudablemente que tiene muchas ganas de jugar porque para eso se prepara y viven exclusivamente para competir, son animales de competencia estos chicos. Vio el partido con Inglaterra y Argelia y supongo que dentro de él le debe picar esa sensación de poder estar con los compañeros, ayudar al equipo y después de tantos partidos tendrá ganas de estar".