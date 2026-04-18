Tras el empate de Racing ante Defensor Sporting, así quedaron las tablas del Torneo Apertura y del Descenso

Racing no consiguió el gran objetivo de alcanzar su cuarta victoria en fila para estirar su diferencia en la cima del Torneo Apertura y ponerle presión a sus perseguidores, ya que este sábado igualó 1-1 ante Defensor Sporting en el Parque Roberto. Algo que festejaron Deportivo Maldonado y Peñarol.

La Escuelita logró ponerse en ventaja en el minuto 39, tras un pelotazo largo de Felipe Cairus, Tomás Habib le ganó en velocidad a su marcador, ingresó al área, gambeteó al arquero Kevin Dawson para definir con el arco libre. Un verdadero golazo del atacante argentino.

El primer tiempo fue todo de Racing: tuvo la pelota, las mejores situaciones y no dejó en ningún momento crecer al violeta en Sayago. Aunque el trámite del juego cambió de cara al complemento porque Defensor Sporting tomó una postura más activa.

Y en la primera pelota que tocó Alan Torterolo logró desbordar por banda derecha, sacó un centro en el que Erick de los Santos despejó, pero de mala forma. Dejó la pelota cerca del área y Brian Montenegro convirtió el 1-1.

Los jugadores de Defensor Sporting celebran el gol de Brian Montenegro frente Racing. Foto: Ignacio Sánchez.

De esta manera, Racing no sumó tres puntos que pudieron ser muy importantes para dar un golpe en el Torneo Apertura cuando restan tres fechas para el final.

Este resultado les da vida a Deportivo Maldonado y a Peñarol. Si ambos ganan sus compromisos se pondrán a dos puntos de la Escuelita cuando restarán nueve unidades para definir al campeón del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya.

El conjunto fernandino, que viene de ganarle a Nacional por 4-2 en el Domingo Burgueño Miguel, debe visitar este domingo a Danubio en Jardines del Hipódromo, desde la hora 16:00. En tanto que Peñarol jugará el lunes ante Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo, a partir de la hora 20:30.

Con respecto al tema del descenso, Progreso, que tuvo el debut del director técnico Tabaré Silva, ganó un partido clave: superó 2-1 a Wanderers en el Parque Paladino. Asimismo, el Bohemio complica aún más su permanencia en la máxima división del fútbol uruguayo.

Nacional querrá aprovechar

Jorge Bava, entrenador de Nacional, analizando el partido del tricolor ante Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

El Nacional de Jorge Bava está a 11 puntos del líder del Torneo Apertura, Racing. Sin embargo, el empate de la Escuelita de Sayago con Defensor Sporting le da una esperanza de seguir a la expectativa. Para esto deberá ganarle el domingo Liverpool cuando visite el Estadio Centenario, a partir de la hora 19:30, por la fecha 12 del Torneo Apertura. Además, el tricolor necesita los puntos en su lucha por la Tabla Anual.

Tabla del Torneo Apertura