Nacional: estudios médicos descartaron una lesión muscular de Maxi Silvera, pero Bava debe tomar una decisión

Los estudios médicos que le realizó Nacional a Maximiliano Silvera descartaron una nueva lesión muscular en la zona del gemelo interno, por lo que en la interna del club hay tranquilidad.

Durante el entrenamiento del jueves en la Ciudad Deportiva Los Céspedes el delantero de 28 años había sentido una dolencia que lo obligó a abandonar la práctica. Por tal motivo se habían encendido las alarmas considerando que era en la misma zona donde se lesionó el 17 de marzo.

Sin embargo, la ecografía que le realizó el área de sanidad confirmó que está en buenas condiciones desde el plano físico. Después de algunos días con dolor en la zona, el futbolista se sintió más aliviado en la jornada de este sábado.

El tricolor visitará este sábado a Liverpool desde las 19:30 horas en el Estadio Centenario por la fecha 12 del Torneo Apertura y aún no está definido si el atacante conformará o no la nómina de convocados.

Maxi Silvera celebrando el 1-0 parcial de Nacional ante Wanderers en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Fuentes del club le dijeron a Ovación que gestionarán el caso de Silvera con mucha mesura: "De todas maneras veremos cómo sigue Maxi Silvera, pero con la tranquilidad de que no hay ninguna lesión".

El delantero de 28 años venía de recuperarse de un desgarro en el gemelo interno izquierdo que fue comunicado por la sanidad del Bolso. Después de ausentarse en cinco compromisos oficiales, que incluyeron el debut por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ingresó 45 minutos en la caída 4-2 frente a Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Su estreno en Libertadores con Nacional se produjo el miércoles 15 de abril en la victoria 3-1 ante Deportes Tolima por la segunda fecha del grupo B. En el entretiempo reemplazó a Paolo Calione y se mostró participativo con algunas acciones ofensivas y el despliegue físico que lo caracteriza.

Un cabezazo de Maxi Silvera con Nacional frente a Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Una vez finalizado el partido, habló en zona mixta y se refirió a cómo transitó el tiempo de espera para retornar a las canchas: "Estoy muy contento, con mucha alegría también. Estaba deseoso de este momento, de jugar una Copa Libertadores con Nacional. Cuando me pasó lo de la lesión, una de las amarguras que tenía era no poder llegar al debut en Chile, que era a lo que yo apuntaba, pero nada, también tuve paciencia porque eso era parte de la recuperación. Por suerte se dio hoy acá en el Gran Parque Central, con nuestra gente. Estoy muy contento por eso y nos llevamos la victoria, que era más que importante", dijo.