Diente López acaricia el podio de goleadores históricos de Nacional en el siglo XXI: en qué faceta destaca

Nicolás "Diente" López continúa ampliando su cifra goleadora en Nacional y está a solo tres tantos de meterse en el podio de máximos artilleros tricolores en el siglo XXI. El delantero de 32 años viene de ser figura en la victoria 3-1 ante Deportes Tolima por Copa Libertadores al aportar un gol y dos asistencias.

Fue su tercer festejo en el año ya que venía de anotar por duplicado en la caída 4-2 ante Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Apertura, donde fue expulsado en el tramo final del partido. Por tal motivo, Jorge Bava deberá suplirlo ante Liverpool el próximo domingo cuando lo visiten desde las 19:00 horas en el Estadio Centenario.

Tras la asistencia de Agustín Dos Santos, el Diente definió cruzado en el Gran Parque Central y celebró con euforia su gol número 53 con la institución en 98 partidos. En la actualidad se ubica en el quinto puesto de los goleadores del Bolso desde el 1 de enero del 2001 hasta hoy. Está a solo tres de alcanzar a Alexander “Cacique” Medina, el tercero en la lista, quien aportó 56 goles en 146 partidos, mientras que para superar a Iván Alonso le faltan dos porque marcó 55 en 87 juegos.

El segundo lugar le corresponde a Richard “Chengue” Morales con 66 goles en 171 compromisos oficiales, al tiempo que en la cima está Gonzalo Bergessio por amplio margen al registrar 91 goles en 174 partidos.

¿Quiénes completan la nómina de los 10 máximos goleadores? El sexto lugar lo comparten Sebastián Abreu y Sebastián Fernández (48), el séptimo es para Santiago “Morro” García (47) y el octavo para Gonzalo Castro (45). Los dos últimos lugares les corresponden a Martín Ligüera (30) y Juan Ignacio Ramírez (28).

López también puede presumir de tener el tercer mejor promedio goleador del siglo (0,54), solo superado por Abreu (0,56) y el líder Alonso (0,63), que lo logró en 87 cotejos.

La ventaja para el actual atacante de Nacional es que ocho de los 20 máximos artilleros del siglo siguen activos a nivel profesional, y solo dos logran ingresar entre los 10 primeros: Sebastián Fernández y Juan Ignacio Ramírez, que tiene 28 goles en 76 partidos (0,37). Los otros seis son Felipe Carballo, que ocupa el decimosegundo puesto con 24 goles, Gonzalo Bueno (23), Tabaré Viudez (22), Bruno Fornaroli (21), Luis Suárez (20) y Diego Zabala (20).

Otros futbolistas que han convertido goles en este ciclo son Rodrigo Sebastián Vázquez, Leandro Barcia y Emmanuel Gigliotti con 19, quienes son seguidos de cerca por Carlos De Pena (18), Fabián Coelho (18) y Nicolás Lodeiro, un referente del actual plantel, quien tiene 17 goles.

Gonzalo Bergessio, el máximo goleador de Nacional en el siglo XXI

Gonzalo Bergessio fue capitán del Bolso y bicampeón uruguayo al obtener los títulos del 2019 y 2020. Ganó la Supercopa Uruguaya 2019 y 2021, dos Intermedios y un Apertura y Clausura.

Aportó 91 goles en 174 partidos con un promedio de 0,52 por juego.

Richard "Chengue" Morales ocupa el segundo lugar en la lista

Richard “Chengue” Morales ganó la Liguilla de 1999 y la del 2007/2008. Se quedó con los Uruguayos del 2000, 2001 y 2002, tres Torneos Apertura y un Clausura.

Marcó 66 tantos en 171 partidos con un promedio de 0,39 por partido.

Alexander "Cacique" Medina completa el podio

Alexander Medina celebra su gol en el Estadio Charrúa, ante Rampla Juniors, en el campeonato de 2008-09. Foto: Archivo El País.

Alexander “Cacique” Medina fue tricampeón uruguayo en 2005, 2008/2009 y 2011/2012. Ganó tres Torneos Apertura y supo convertirse en un referente de cada plantel.

Convirtió 56 goles en 146 encuentros con un promedio de 0,38 por juego.

Iván Alonso, el de mayor promedio goleador en Nacional durante el siglo XXI

Iván Alonso celebrando en un partido con Nacional. Foto: Archivo El País.

Iván Alonso fue la gran figura de Nacional en la obtención del Campeonato Uruguayo 2014/2015 al aportar 23 goles y convertirse en el máximo artillero. También ganó ese Apertura.

Celebró 55 goles en 87 partidos con el mejor promedio de gol del siglo (0,63).