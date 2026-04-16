Ustari y su frustrada llegada a Nacional: "Había cosas que no me convencían, no quería ir sin estar seguro"

Nacional tuvo en la mira a Oscar Ustari durante un lapso del mercado de pases con el objetivo de reforzar el arco ante la lesión sufrida por el juvenil Federico Bonilla y los partidos de Luis Mejía con su selección. El área deportiva del tricolor pretendía sumar a otro arquero experiente que pudiera competir por el puesto con Ignacio Suárez cuando no estuviera a disposición el panameño. Sin embargo, el arribo del argentino no se terminó concretando.

Este jueves el exjugador del Inter Miami y la selección argentina dialogó con el programa #CómoTeVa (DSPORTS Radio 103.1) y dio su versión acerca de los motivos por los que no llegó al Bolso. "El ofrecimiento de Nacional fue real, pero yo me estaba mudando, tenía que organizar cosas internas y no quería tomar una decisión apresurada. Escuché que no le había dado respuesta al club; eso es mentira: se les pidió un tiempo", inició.

Y añadió: "Después renunció el técnico y perdieron el clásico. Había cosas que no me terminaban de convencer, no quería ir a un lugar sin estar seguro".

A inicios de febrero de la actual temporada, el Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi anunció el acuerdo alcanzado con Ustari para la rescisión de su contrato por "mutuo acuerdo".

En este sentido, Las Garzas le agradecieron al golero de 39 años por su contribución al equipo: "Ustari se unió al Club en septiembre de 2024, agregando experiencia al grupo de arqueros para el cierre de la temporada. Adicionalmente, formó parte de la plantilla que llevó a Inter Miami a conseguir su primer Supporters’ Shield y asegurar el récord de puntos en una temporada de MLS", manifestaron.

El arquero Oscar Ustari durante un entrenamiento con Inter Miami, su último club. Foto: oscarustari en Instagram.

"El guardameta argentino también fue parte de la histórica campaña donde se conquistó la MLS Cup, en la cual disputó 40 partidos entre todas las competiciones incluyendo MLS, Concacaf Champions Cup, FIFA Club World Cup y Leagues Cup, marcando un registro de más de 3.000 minutos jugados y nueve arcos en cero", agregaron.

En lo que va de su trayectoria profesional Ustari también ha representado a clubes como Independiente, Getafe, Boca Juniors, Almería, Sunderland, Atlas, Newell's, Pachuca y Audax Italiano.

En el fútbol uruguayo supo representar a Liverpool entre julio del 2019 y enero del 2020 tras haber quedado libre del equipo mexicano.

Aún no se conoce en detalle cuál será el futuro profesional del golero que supo representar a la selección argentina en distintas categorías juveniles, fue campeón del mundo Sub 20 y representó a la mayor en tres partidos oficiales.