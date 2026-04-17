Preocupación en Nacional: Maxi Silvera no terminó la práctica por una dolencia muscular y se realizará estudios

Maximiliano Silvera no pudo finalizar el entrenamiento de Nacional desarrollado este jueves en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a causa de una molestia muscular y en la interna del tricolor hay preocupación. Está previsto que en esta jornada le realicen estudios médicos para determinar qué le sucedió y constatar o no una lesión, de acuerdo a lo que informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

El delantero de 28 años venía de recuperarse de un desgarro en el gemelo interno izquierdo que fue comunicado por la sanidad del Bolso el pasado martes 17 de marzo. Después de ausentarse en cinco compromisos oficiales, que incluyeron el debut por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ingresó 45 minutos en la caída 4-2 frente a Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Su estreno en Libertadores con Nacional se produjo el miércoles 15 de abril en la victoria 3-1 ante Deportes Tolima por la segunda fecha del grupo B. En el entretiempo reemplazó a Paolo Calione y se mostró participativo con algunas acciones ofensivas y el despliegue físico que lo caracteriza.

Un cabezazo de Maxi Silvera con Nacional frente a Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Una vez finalizado el partido, habló en zona mixta y se refirió a cómo transitó el tiempo de espera para retornar a las canchas: "Estoy muy contento, con mucha alegría también. Estaba deseoso de este momento, de jugar una Copa Libertadores con Nacional. Cuando me pasó lo de la lesión, una de las amarguras que tenía era no poder llegar al debut en Chile, que era a lo que yo apuntaba, pero nada, también tuve paciencia porque eso era parte de la recuperación. Por suerte se dio hoy acá en el Gran Parque Central, con nuestra gente. Estoy muy contento por eso y nos llevamos la victoria, que era más que importante", dijo.

Luego dejó un elogio para la hinchada tricolor: "El apoyo de la gente siempre está, ellos se merecían un triunfo como este. Sabíamos de la importancia que tenía este partido, nos teníamos que hacer fuertes de local y para eso el apoyo de la gente es fundamental. Se siente desde adentro y nosotros tenemos que hacerlo sentir desde adentro para afuera también. Esta victoria fue para ellos, que fueron parte de esto porque desde el minuto cero no dejaron de alentar".

En caso de confirmarse que deberá estar un tiempo de baja, Jorge Bava tendrá el desafío de conformar la ofensiva ante Liverpool sin Silvera ni Nicolás "Diente" López, quien deberá cumplir la suspensión por la roja que recibió contra el Depor en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.