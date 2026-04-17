Los dos extremos que Nacional pule en Tercera División, un caso llamativo y los que pelean la titularidad

El partido de Nacional frente a Liverpool por la fecha 12 del Torneo Apertura es una oportunidad para que el tricolor pueda retornar a la senda triunfal en el plano local, pero también para ver si lo ocurrido ante Deportes Tolima fue un plan piloto o una constante de ahora en más a nivel táctico. Obligado a lograr un resultado favorable, Jorge Bava pateó el tablero y optó por una línea de tres defensores conformada por Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione.

Baltasar Barcia y Nicolás Rodríguez oficiaron de carrileros y por tanto el equipo priorizó el despliegue físico por sobre el esquema madre de Bava: un 4-3-2-1 que él mismo bautizó como “el arbolito de navidad” y empezó con Tomás Verón Lupi y Gonzalo Carneiro por delante de la línea de volantes.

Con la duda del planteo que hará para visitar a Liverpool el domingo desde las 19:30 horas en el Estadio Centenario, ¿qué preponderancia le ha dado el técnico a los seis extremos que tiene a disposición?

Verón Lupi es el que más ha jugado con 260 minutos en cancha al mando de Bava y un total de 732' en lo que va de la temporada.

Tomás Verón Lupi dispuesto a tirar un tiro de esquina en el partido entre Nacional y Racing. Foto: Natalia Rovira.

En los primeros tres partidos del ciclo fue titular, aunque para el debut por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido fue reemplazado por Baltasar Barcia, su competidor directo por el puesto.

El remate de Baltasar Barcia que terminó en gol de Nacional ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

El pandense es el segundo con mayor participación con 234'. Tuvo su primera titularidad en Chile y terminó exhausto. El tricolor lo preservó ante Deportivo Maldonado pensando en Tolima y cumplió con creces.

En tercer lugar está Juan Cruz de los Santos, quien aún no ha sido titular con el actual técnico, pero jugó todo el complemento en el debut copero y totaliza 133' con este técnico.

Juan Cruz de los Santos celebra su gol ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Después de una nueva lesión muscular que le impidió tener mayor continuidad al mando de Jadson Viera, la sanidad le hizo un plan especial de recuperación y, una vez que tuvo el alta médica, le fueron dosificando las cargas. Jugó 23' contra Cerro Largo, 20' contra Montevideo City Torque, 22' contra Central Español y 23' en el Domingo Burgueño.

La mitad de los extremos aún no ha jugado con Jorge Bava

Los casos restantes son promesas del Bolso que, por diferentes razones, aún no tienen minutos en Nacional bajo la dirección de Bava. La situación más llamativa es la de Rodrigo Martínez, el younguense que debutó este año en Primera y se había ganado la titularidad en el equipo de Viera. Desde la llegada de Bava no estuvo convocado para ninguno de los cuatro juegos por el Apertura y tampoco viajó a Coquimbo. Dijo presente en el banco ante Tolima.

Exequiel Mereles en un partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Exequiel Mereles solo ha jugado 14' en 2026 y esperó en el banco en dos de los cuatro partidos por el Apertura; en el resto no fue convocado. Por Libertadores fue suplente ante Coquimbo y no fue citado ante Tolima. Está jugando en Tercera División y el martes marcó un doblete frente a Liverpool en la victoria 3-1 del albo.

Bruno Arady en un clásico de Tercera División entre Nacional y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Bruno Arady fue titular ante el negriazul en su retorno oficial a las canchas y aportó una asistencia. En octubre de 2025 sufrió una luxo fractura de cuello del pie izquierdo y gestionarán su caso con mesura dado que obtuvo el alta hace dos semanas. En sus pasos por Cerro Porteño, Independiente Santa Fe y Liverpool, Bava mostró su predilección por los extremos, pero desde su arribo al Bolso aclaró que es pragmático y se adapta a cada plantel.