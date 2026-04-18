Racing vs. Defensor Sporting en vivo: la Escuelita busca ganar para estirar la ventaja en la cima del Apertura

Racing recibe a Defensor Sporting, desde la hora 16:00, por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Parque Roberto. El equipo que dirige técnicamente Cristian Chambian sale a buscar la victoria con el claro propósito de extender su diferencia en la cima del certamen.

Racing vs. Defensor Sporting

Hora: 16:00.

Cancha: Parque Roberto.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen.

Cuarto: Ruben Umpierrez.

VAR: Antonio García y Santiago Fernández.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace; Erick de los Santos, Álex Vázquez, Habib; Da Silva. DT: Cristian Chambian.

Defensor Sporting:

