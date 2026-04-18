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El País Ovación Fútbol

Racing vs. Defensor Sporting en vivo: la Escuelita busca ganar para estirar la ventaja en la cima del Apertura

El equipo que dirige Cristian Chambian querrá sumar su cuarta victoria consecutiva por el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026; el violeta intentará llevarse algo de la casa del líder.

El País
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18/04/2026, 15:21
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Felipe Álvarez celebra uno de los goles de Racing ante Juventud.
Felipe Álvarez celebra uno de los goles de Racing ante Juventud.
Foto: ligaaufuruguaya en Instagram.

Racing recibe a Defensor Sporting, desde la hora 16:00, por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Parque Roberto. El equipo que dirige técnicamente Cristian Chambian sale a buscar la victoria con el claro propósito de extender su diferencia en la cima del certamen.

Racing vs. Defensor Sporting

Hora: 16:00.
Cancha: Parque Roberto.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen.
Cuarto: Ruben Umpierrez.
VAR: Antonio García y Santiago Fernández.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace; Erick de los Santos, Álex Vázquez, Habib; Da Silva. DT: Cristian Chambian.

Defensor Sporting:

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