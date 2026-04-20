"¿Por qué ya fue el Apertura? Vamos a ganar y después vemos", sostuvo Bava y contó cómo está Maxi Silvera

Nacional volvió a la victoria en el Torneo Apertura luego de dos fechas con derrota y lo hizo con triunfo por 3-1 ante Liverpool en el Estadio Centenario donde Maximiliano Gómez —con doblete— y Tomás Verón Lupi, pusieron los goles que sentenciaron los tres puntos para el Bolso.

Jorge Bava, quien en la previa recibió una plaqueta en manos del presidente negriazul, José Luis Palma, recordando el título del Uruguayo 2023 "por su liderazgo y compromiso en la construcción de una conquista histórica", se encargó de analizar el encuentro donde entendió que su equipo jugó mucho mejor el segundo tiempo que el primero.

El homenaje de Liverpool a Jorge Bava en las manos de José Luis Palma. Foto: Darwin Borrelli.

"Creo que no fue un muy buen primer tiempo, pero pudimos acomodarnos en el segundo. Fue malo porque no contuvimos, no jugamos, no creamos, en el segundo tiempo cambió la postura. Era importante ganar", sentenció el entrenador del Bolso en conferencia de prensa.

¿Cómo lo logró? "Pedí cambiar rotundamente, porque no jugamos y el rival jugaba cómodo, pero entraron con otra predisposición, presionando y generando y eso nos hizo crecer, en el posicionamiento y con pelota que en el primer tiempo había sido escaso", agregó.

Al ser consultado sobre si el Torneo Apertura ya estaba perdido, reparó: "¿Por qué ya fue? Vamos a ganar y después vemos".

Una de las novedades del once inicial fue la aparición de Baltasar Barcia como lateral por derecha y sobre eso aseguró: "Me gustó el partido del otro día (ante Santa Fe), tenía rivales muy rápidos y ganó duelos. Poner un extremo de lateral tiene el riesgo de los duelo defensivos y él los tiene y además se puede complementar en ataque. Quiza el juego nuestro no hizo que se luciera, pero tratamos de cambiar. El tramite del segundo tiempo no le permitió desdoblarse tanto".

Sobre Maximiliano Silvera, que no integró el banco de suplentes, añadió: "Maxi está bien, fue una sobrecarga, pero debido a que era la misma zona de la lesión anterior no lo arriesgamos, no hay preocupación". Además, añadió: "Estamos esperanzados de que no recaiga nadie más y recuperar los que están lesionados que ya están más cerca. Va a ser importante recuperarlos porque vamos a precisar de todos porque viene una seguidilla con viaje incluido".

Por último habló de los juveniles que tuvieron minutos: "Contento con los chicos tuvieron su debut en la Copa, no es detalle menor. Hoy Pavel (Núñez) fue titular y Agustín (Dos Santos) también, después se dio el ingreso de Luciano. Vienen trabajando bien y reconforta que chicos de la casa puedan jugar".