La advertencia que hizo Nacional respecto a las entradas del partido ante Universitario por Copa Libertadores

En el horizonte cercano Nacional vislumbra su viaje a Lima, Perú, para medirse con Universitario Deportes por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Y el club lanzó una advertencia por la venta de entradas para ese duelo.

Si bien había informado sobre la venta de entradas, el club emitió un comunicado donde detalló que aún los hinchas no podrán adquirirlas. "Informamos a nuestros socios e hinchas que, al momento, las entradas para el partido frente a Universitario en Perú aún no se encuentran habilitadas para nuestro público", escribió.

"Estaremos comunicando por este medio cuando las mismas se encuentren disponibles.

En caso de haber comprado entradas para otro sector, enviar un mail con los datos a socios@nacional.uy", añadió.

Informamos a nuestros socios e hinchas que, al momento, las entradas para el partido frente a Universitario en Perú aún no se encuentran habilitadas para nuestro público.



Estaremos comunicando por este medio cuando las mismas se encuentren disponibles.



En caso de haber comprado… https://t.co/CgTC1wpgPs — Nacional (@Nacional) April 24, 2026

Cabe destacar que cada entrada costará 140 soles, lo que equivale a 40,46 dólares, y se podrán comprar por la siguiente web para estar en el Monumental en el duelo frente a Universitario el miércoles 29 de abril, desde la hora 23:00 (ESPN y Disney+).

El equipo que dirige técnicamente Jorge Bava suma cuatro puntos en el certamen más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes: empató 1-1 frente a Coquimbo Unido y derrotó 3-1 a Deportes Tolima en el Gran Parque Central. Con este panorama, Nacional sabe que si consigue un buen resultado en Perú podrá encaminar su clasificación a los octavos de final.

Universitario, por su parte, no pasa por su mejor momento en la temporada y la derrota 2-1 ante Melgar derivó en la salida del entrenador español Javier Rabanal. Mientras se busca su sustituto asumió de forma interina Jorge "Coco" Araujo.

La situación en Copa Libertadores es apremiante para el equipo incaico porque tan solo tiene un punto en el Grupo B tras igualar sin goles con Deportes Tolima y luego caer 2-0 a manos de Coquimbo Unido en el Monumental de Lima. Por eso el enfrentamiento ante Nacional será fundamental en sus aspiraciones por seguir en el certamen internacional.

El objetivo cercano de Nacional

Jorge Bava, entrenador de Nacional, en una conferencia de prensa desarrollada en Los Céspedes. Foto: Nahuel Casuriaga.

A Nacional se le viene un compromiso importante este sábado y será ante Danubio en el Gran Parque Central, a partir de la hora 19:00, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El albo no está en la lucha por el primer certamen del año, aunque necesita sumar puntos por la Tabla Anual, elemento fundamental a la hora de dirimir el título de campeón del fútbol uruguayo.

El Bolso llega al choque con la Franja con una buena racha de dos victorias en fila (3-1 ante Deportes Tolima y 3-1 contra Liverpool en el Estadio Centenario) por lo que querrá mantenerla y así viajar con el ánimo por las nubes a Lima, Perú.