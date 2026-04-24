Julián Millán debutó en Fluminense y completó el partido ante Operário por Copa de Brasil: su mensaje

Julián Millán debutó de manera oficial en Fluminense este jueves en la igualdad 0-0 frente a Operário, un club que compite en la serie B, por el encuentro de ida correspondiente a la quinta ronda de la Copa de Brasil.

El zaguero colombiano, que la temporada pasada fue campeón uruguayo con Nacional, fue incorporado por el equipo brasileño el pasado martes 3 de marzo. Un mes y 20 días después, fue incluido en la oncena titular elegida por el entrenador Luis Zubeldía y disputó todo el encuentro.

Este viernes por la mañana el defensor de 28 años divulgó un mensaje en su cuenta de Instagram: "Primer capítulo con esta hermosa camiseta. Seguimos", manifestó junto con varias imágenes suyas durante el encuentro que se jugó en el Estadio Germano Krüger.

A Millán se lo vio sólido en los duelos individuales y cumplió con creces el día de su estreno. El próximo juego de Fluminense será este domingo 26 de abril frente a Chapecoense desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná, donde el defensor central puede llegar a tener la posibilidad de jugar su primer partido por el Brasileirao.

En la actualidad el tricolor carioca se ubica en la tercera posición de la tabla con 23 puntos y se ubica a seis del líder Palmeiras.

El Flu iguala en unidades con Flamengo, que todavía debe jugar su partido pendiente contra Atlético Mineiro el próximo domingo desde las 20:30 en el Arena MRV situado en Belo Horizonte.

El pasado 15 de abril Zubeldía fue consultado acerca del motivo por el que Millán no había sumado minutos en ninguno de los siete partidos del Brasileirao en los que integró el banco de suplentes, y tampoco en la caída 2-1 ante Independiente Rivadavia por Copa Libertadores.

En este sentido respondió: "Yo lo pedí, junto con todos los que trabajan en el club. Nos ofrecieron a Millán y acepté. Me pareció un jugador que puede aportar al Fluminense. Él va a jugar. Si no es en el próximo partido, será en el siguiente, pero jugará". Ocho días después se produjo el debut del defensor.

El ingreso millonario que tuvo Nacional por la venta de Julián Millán

Julián Millán celebra el gol anotado en el partido entre Inter de Porto Alegre y Nacional. Foto: @Nacional.

Después de una temporada en la que fue elegido como la figura de la Liga AUF Uruguaya 2025, Julián Millán fue transferido por U$S3.500.000 iniciales más un bono que alcanza U$S1.500.000. A su vez, el Bolso se quedó con el 10% de la ficha de un jugador que se fue como figura del vigente campeón uruguayo.

En el tricolor también obtuvo la Supercopa Uruguaya.