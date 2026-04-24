Maxi Gómez está en duda para el cruce de Nacional ante Danubio por el Apertura: el posible once de Jorge Bava

El Nacional de Jorge Bava tiene la mira puesta en el cruce de este sábado frente a Danubio a disputarse en el Gran Parque Central desde las 19:00 horas por la fecha 13 del Torneo Apertura. Maximiliano Gómez, el máximo goleador del tricolor en lo que va de la temporada, está en duda para este compromiso a raíz del golpe que sufrió frente a Liverpool, según informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

El delantero de 29 años no finalizó la práctica que se desarrolló este jueves por la tarde en la Ciudad Deportiva Los Céspedes dado que desde el cuerpo técnico decidieron preservarlo tomando en cuenta los desafíos que se le vienen a nivel local y también en la Copa Libertadores.

Maximiliano Gómez celebra uno de los goles que marcó en el partido entre Liverpool y Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

En el cruce ante el negriazul, Gómez sufrió una dura falta de Martín Rabuñal que le valió la expulsión al volante y dejó con una molestia al atacante.

Tomando en cuenta que solo cuatro días después de recibir a Danubio deberá medirse ante Universitario en el Monumental de Lima por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores, el tricolor podría darle descanso a a su máximo artillero, que acumula ocho goles y dos asistencias en 14 partidos de la actual temporada.

El posible once de Nacional para enfrentar a Danubio por el Torneo Apertura

Jorge Bava saluda a los hinchas en la previa del partido entre Nacional y Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

El equipo liderado por Bava entrenará este viernes por la tarde en Los Céspedes y luego quedará concentrados a la espera del partido en el que será anfitrión buscando la segunda victoria al hilo por el Apertura.

El posible once del equipo de Bava para medirse ante la Franja es el siguiente: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Pavel Núñez, Nicolás López.

El presente de Nacional en el Torneo Apertura

El Bolso acumula 19 unidades a lo largo de las 12 fechas disputadas y se ubica a ocho puntos del líder Racing cuanto restan nueve puntos por jugar. Iguala en puntos con Albion y está a cuatro de Peñarol y Deportivo Maldonado, los escoltas.

Después de la caída 1-0 frente a Central Español en el Gran Parque Central y la derrota 4-2 contra el Depor en el Domingo Burgueño Miguel, lograron retornar a la senda triunfal a nivel local en la fecha 13 y pretenden seguir de racha sabiendo que, aunque hoy están lejos de la cima del Apertura, todos los puntos que están en juego son claves para la Tabla Anual, que suele ser decisiva al cierre de cada temporada.