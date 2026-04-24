Primer mes de Jorge Bava en Nacional: los puntales del equipo, las sombras y dos conceptos que engloban su plan

La era de Jorge Bava en Nacional acumula un mes y dos días desde aquella jornada en la que asumió el mando en reemplazo de Jadson Viera a solo tres días del debut frente a Cerro Largo por el Torneo Apertura. ¿Qué aspectos positivos y negativos ha mostrado el tricolor bajo su mando?

Ni bien asumió no tuvo reparos en reconocer que su esquema predilecto es el 4-3-2-1 que él mismo se encargó de bautizar como “el arbolito de Navidad”. Pero en cada puesta en escena puso por delante las características de los futbolistas por sobre la preferencia personal, tal como había adelantado el día que asumió.

El día del estreno, con buen marco de público en el Gran Parque Central, goleó 3-0 a Cerro Largo con una muestra auspiciosa de juego asociado y los goles de Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia.

Frente a Montevideo City Torque por la novena fecha dio una muestra de pragmatismo. Si bien arrancó con su sistema favorito, lo fue adaptando a las circunstancias de un arduo partido que terminó ganando 3-2 en el Charrúa con Ignacio Suárez como figura. En varios tramos debió priorizar el resultado, e incluso en el cierre le dio ingreso a Agustín Rogel en reemplazo de Gonzalo Carneiro para conformar una línea de cinco defensores.

Gonzalo Carneiro celebrando su gol con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

El delantero, que en la actualidad cursa un desgarro en el cuádriceps, ha sido uno de sus puntales cada vez que estuvo a la orden, en contraposición con lo sucedido en el cierre de la era Viera.

Una vez finalizado el partido, Bava rescató la capacidad de adaptación del equipo, en consonancia con dos palabras que ya forman parte de su decálogo desde que arribó al club: “versátil” y “pragmático”.

En el tercer partido contra Central Español mereció ganarlo, pero su punto débil fue la ineficacia de cara al arco rival, que estuvo acompañada por una noche soñada del arquero Rodolfo Alves.

Rodolfo Alves, arquero de Central Español, tras el triunfo ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Después llegó el ansiado debut por Copa Libertadores frente a Coquimbo, donde el Bolso sufrió el repliegue tempranero del equipo. Con el 1-0 a su favor por el gol de cabeza de Sebastián Coates, en el complemento llegó a conformar una línea de cinco, pero terminó perdiendo dos puntos en una jugada donde Ignacio Suárez dio un rebote inesperado que aprovechó su compatriota Manuel Fernández.

Aunque a posteriori no fue un mal resultado, segundos después de finalizado el partido dejó la sensación “de perder dos puntos”, como reconoció el técnico aquella vez.

El hecho de tener dos partidos a disputar en seis días lo forzó a rotar en demasía en la visita frente a Deportivo Maldonado, pero no le salió bien. Empezó perdiendo y logró remontarlo con el doblete de Nicolás “Diente” López, quien fue capitán, pero tuvo un complemento fatídico marcado por los errores de Tomás Viera y la expulsión de su estrella.

El 15 de abril llegó el primer partido como local por Libertadores frente a Deportes Tolima. Después de un primer tiempo discreto, dio muestras de su poderío ofensivo en la segunda parte y se llevó un triunfo clave de la mano de López, Coates y Maxi Gómez, el “9” más eficaz desde la llegada de Bava.

Maxi Gómez festeja un gol en Nacional. Foto : Darwin Borrelli

Una vez más, sacó a relucir su capacidad frente a Liverpool con un doblete de penal que fue clave para el 3-1 definitivo. Aunque en el debe colectivo quedaron todos los minutos concedidos en la primera parte, un tema a mejorar puertas adentro, según reconocieron Luciano Boggio y Coates en la última aparición pública.

El propio entrenador fue consultado por Ovación acerca del partido donde más se ha visto su idea de juego y dijo que en todos vio “matices” de lo que pretenden, aunque es evidente que aquel debut categórico contra el arachán y el complemento contra Tolima están en el podio de las mejores presentaciones.