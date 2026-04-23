Jorge Bava, entrenador de Nacional, en conferencia: "En todos los partidos vimos matices de lo que queremos"

Jorge Bava, director técnico de Nacional, habló este jueves por la tarde en una conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes e hizo su análisis del cruce del próximo sábado frente a Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura, que está fijado para las 19:00 horas en el Gran Parque Central.

Desde su arribo al club el 22 de marzo del 2026 el técnico lleva dirigidos siete partidos oficiales en los que obtuvo cuatro victorias, dos derrotas y un empate.

Debutó con una goleada 3-0 frente a Cerro Largo, luego su equipo se impuso 3-2 frente a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa y cayó 1-0 como local ante Central Español.

En el estreno por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido igualaron 1-1 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La vuelta al ámbito local fue con una visita al Estadio Domingo Burgueño Miguel para medirse ante Deportivo Maldonado, que los derrotó 4-2.

Después llegó el primer triunfo copero cuando se impuso 3-1 ante Deportes Tolima por la segunda fecha del grupo B y en su último partido le ganó 3-1 a Liverpool en el Estadio Centenario con un doblete de Maximiliano Gómez, su máximo artillero en lo que va de la temporada.

Jorge Bava, director técnico de Nacional, durante su debut frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Conferencia de prensa de Bava

"Hace apenas un mes (asumió), pero pasó mucho en este tiempo, una vorágine impresionante, y con mucho camino por recorrer y cosas a mejorar para lograr los objetivos. Se ha dado participación de varios juveniles, han tomado la iniciativa, se han ganado por derecho propio y lo han hecho muy bien", dijo el entrenador tricolor al inicio de su conferencia.

"Maxi clínicamente está bien, le hicieron estudios y no arrojó nada, pero estaba con cierta molestia y quisimos preservarlo. Porque se vienen partidos importantes y no quisimos arriesgarlo", dijo sobre la ausencia de Silvera en el último partido.

Sobre la cantidad de lesiones en las últimas semanas, reflexionó: "Pasa en todos lados, antes, durante y en diferentes ligas. El futbolista tiene cada vez menos tiempo para recuperarse, muchos partidos, no es algo del fútbol uruguayo, están todos sufriendo por lo mismo. Lesiones va a haber, es un deporte de alto rendimiento, pero vamos a trabajar para minimizarlo".

"La idea nuestra es salir desde el primer minuto a hacer nuestro juego, abril el marcador, ser punzantes. A veces se da y a veces no, tenés que ser versátil para adaptarse al partido", señaló.

Consultado por Ovación sobre el mejor partido desde que asumió, explicó: "En todos los partidos vimos matices de lo que queremos, quizás nos falta más volumen,pero hemos convertido mucho en diferentes fases del juego, generamos situaciones de gol de diferentes formas y eso me deja muy tranquilo. Creo que hay material, ellos lo asimilan bien".

Y sobre la posible vuelta del Diente López al equipo, dijo: "Nico ya está disponible para el sábado y es una buena noticia para nosotros".

Sobre su próximo rival, Danubio, destacó: "Viene mostrando muy buen fútbol, a la hora de atacar tiene mucha jerarquía y movilidad. Se defienden bien. Va a ser un muy lindo partido. A veces los estudiamos de una manera, empiezan de otra y hay que ajustar. Es muy cambiante todo, pero seguramete sean un equipo que cuando ataque sume gente porque juegan bien".

"Los GPS arrojan datos, está bueno agarrarse, pero yo los uso para planificar. Los metros recorridos los puedo ver después del partido junto al área física para ver quién debe hacer más recuperación. Pero nunca voy a poner a sacar un jugador por los metros recorridos que tenga en la cancha. No hay que abrumarse con los datos ni abrumar a los jugadores, sí tenerlos en cuenta para planificar una semana de entrenamiento".

"Para mí los esquemas son secundarios, lo primario son los jugadores y donde yo les pueda sacar más rédito. No soy necio para poner el sistema que más me gusta si de repente los jugadores no son los idóneos. Creo que tenemos que ser versátiles en ese sentido, el equipo se adapta muy bien a todos y creo que los tres esquemas que hemos usado se han adaptado bien. Pero lo primario son ellos y sus características, los esquemas se arman y se desarman constantemente en un partido de fútbol".

"Tratamos de darles sus minutos acorde a cómo se den los partidos. Es fácil tirar a un juvenil a la cancha y ponerme la medalla de haberle dado minutos, pero hay momentos para ello", dijo sobre la alternancias de los juveniles en el primer equipo.