Alcaraz se baja de Roland Garros tras una lesión "un poquito más seria de lo esperado" y no defenderá su título

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció este viernes su baja por su lesión en la muñeca para el próximo torneo de Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde debía defender el título.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma (6 al 17 de mayo) y Roland Garros", afirmó el dos veces campeón en París para aludir a los dos grandes torneos finales de la temporada sobre tierra batida, en un comunicado en sus redes sociales.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

El tenista español se retiró la semana pasada del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, en primera ronda.

El viernes pasado, anunció que no participaría en el Masters 1000 de Madrid que comenzó el miércoles, porque su lesión era "un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos".

El tenista español, campeón de Roland Garros en 2024 y 2025, adelantó que no forzaría para llegar a la cita parisina, durante una intervención en los premios Laureus del deporte la pasada semana.

"Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros", explicó Alcaraz, tras recibir el premio Laureus al mejor deportista del año el lunes.

"Recuperarse bien"

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Taylor Fritz por la semifinal de Wimbledon. Foto: AFP.

"Tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en el futuro", insistió entonces el ganador de siete torneos del Grand Slam, en la gala celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid.

El tenista español se remitió durante su rueda de prensa en los Laureus a una prueba médica que tenía prevista para seguir viendo la evolución de su lesión, tras la que ha decidido cuidarse. "Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", aseguró este viernes Alcaraz, reciente finalista del torneo de Montecarlo, donde cayó ante el número uno, Jannik Sinner.

El italiano inició este viernes su andadura en el Masters 1000 de Madrid, donde la ausencia de "Carlitos" impedirá ver un nuevo enfrentamiento entre los dos gigante del tenis actual.

Sin Alcaraz, Sinner, al que el español venció en la final del pasado año sobre la tierra batida parisina, se perfila como el gran favorito para hacerse con su primer título de Roland Garros.

Alcaraz no adelantó ninguna fecha para su vuelta a las pistas, "a la espera de valorar la evolución" de la lesión que marcará su decisión. "Yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto corriendo y mal", había insistido el lunes Alcaraz en los Laureus.

EFE.