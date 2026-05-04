Rodrigo Bentancur encendió las alarmas, pero su entrenador De Zerbi llevó calma para Tottenham y Uruguay

El uruguayo Rodrigo Bentancur volvió a ser protagonista en la remontada de Tottenham, que venció 2 a 1 a Aston Villa en Villa Park en un partido clave por la permanencia en la Premier League pero salió lesionado y alertó a todos.

El mediocampista celeste, una de las figuras del encuentro por su despliegue, claridad en la salida y recuperación, generó preocupación cuando debió abandonar el campo a los 67 minutos tras evidenciar molestias físicas. Su salida encendió rápidamente las alarmas en un equipo golpeado por varias bajas a lo largo de la temporada.

Bentancur, que venía consolidándose nuevamente como pieza clave tras superar una larga recuperación por lesión de rodilla sufrida en 2023, mostró un nivel alto y fue determinante en el equilibrio del equipo durante buena parte del encuentro. Su rendimiento había sido uno de los puntos más destacados de un Tottenham que dominó ampliamente al rival.

Sin embargo, tras el partido, el entrenador Roberto De Zerbi llevó tranquilidad al confirmar que no hay lesiones de gravedad. Consultado por el estado físico de Micky van de Ven, el italiano fue claro: “No, no, no. Está bien”. Y sobre el uruguayo, explicó: “Sí, sí, Bentancur solo estaba cansado”.

La noticia es especialmente relevante para los Spurs, que con este triunfo lograron salir de la zona de descenso y quedar a solo dos puntos de Nottingham Forest, en plena pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés.

Más allá del alivio, el momento del equipo empieza a cambiar. Las dos victorias consecutivas revitalizaron tanto al plantel como a los hinchas, con un Tottenham que volvió a mostrar confianza y una versión más sólida, algo que no había sido habitual durante la temporada.

Rodrigo Bentancur previo al partido entre Aston Villa y Tottenham por Premier League. Foto: @SpursOfficial.

De todas formas, en Londres no se confían. De Zerbi sabe que la permanencia aún no está asegurada y que el margen de error sigue siendo mínimo. El próximo lunes, los Spurs afrontarán otro duelo clave ante Leeds United, en un partido que puede marcar el rumbo definitivo en la lucha por evitar el descenso.

El susto quedó atrás, pero la batalla por la permanencia continúa. Tottenham respira, y Bentancur sigue siendo una pieza clave en el momento más decisivo del campeonato.

Pensando en la cita mundialista, resta poco más de un mes para el comienzo del Mundial 2026 y Rodrigo Bentancur es fundamental en el esquema y en la idea de juego del seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa.