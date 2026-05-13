Rodrigo Zalazar jugará en el Sporting de Portugal y deja Braga siendo el goleador uruguayo de la temporada europea

Rodrigo Zalazar la rompió esa temporada en el Braga de Portugal y estaba listo para dar el salto. En un año de Mundial, en el que busca meterse en la lista definitiva de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, dio un gran paso y, según informó Fabrizio Romano y confirmó Ovación, será jugador del Sporting de Portugal.

Allí lo espera Maximiliano Araújo, otro de los futbolistas que se preparan para la Copa del Mundo. La transacción por Rodrigo, hijo de José Luis Zalazar, se hará por un monto cercano a los 30 millones de euros, una cifra récord si se tiene en cuenta que se trata de dos equipos portugueses.

El atacante uruguayo de 26 años se encuentra realizándose la revisión médica para luego estampar la firma y ser presentado por uno de los clubes más grandes de la Primeira Liga.

Zalazar, valorado en 22 millones de euros y al que también quiso Benfica, deja Braga siendo el goleador uruguayo de la temporada europea tras anotar 23 goles y ocho asistencias en 46 partidos.