Maxi Araújo hizo un golazo en el triunfo de Sporting CP que sigue en la disputa de un cupo de Champions League

La Liga de Portugal conoció a su campeón dos fechas antes del final porque Porto se coronó este último fin de semana al vencer 1-0 a Alverca y más allá de que se aseguró su cupo en la próxima UEFA Champions League hay dos equipos que hoy se disputan el segundo puesto y por ende la clasificación a la fase previa del certamen continental.

En esa lucha está el Sporting CP de Maximiliano Araújo que aprovechó el empate 2-2 de Benfica con Famalicao para alcanzarlo en puntos y superarlo por diferencia de goles tras la goleada 5-1 de este lunes ante Vitoria donde el uruguayo fue titular y aportó un gol.

Maximiliano Araújo defendiendo la camiseta de Sporting CP. Foto: AFP.

Luego de los goles de Gonçalo Inácio y Daniel Bragança, apareció el tanto de Maximiliano Araújo que pese a que jugó como lateral por izquierda, una posición que se convirtió en habitual para él en esta temporada, llegó al área rival para establecer el 3-0 parcial. Y lo hizo con un golazo.

Es que apareció casi como un "9", aguantó la marca de un rival, se lo sacó de arriba con un enganche y cuando quedó con todo el arco a su disposición definió de derecha y a colocar. Si bien se sancionó posición adelantada en un principio, el VAR revisó la jugada y el gol subió al marcador.

Se trató del séptimo gol en la temporada para el futbolista de la selección uruguaya que es pretendido por varios clubes europeos tras una campaña muy interesante en la que además aportó cuatro asistencias teniendo en cuenta todas las competencias jugadas a nivel de clubes.

El colombiano Luis Suárez y Luis Guilherme sentenciaron el 5-0 que terminó siendo 5-1 por el gol en propia puerta de Zeno Debast que le permitió el descuento al equipo que contó con el zaguero Rodrigo Abascal en el banco de suplentes, pero sin sumar minutos.

Sporting CP tiene por delante las últimas dos fechas ante Rio Ave y Gil Vicente, mientras que Benfica deberá enfrentar a Sporting Braga y Estoril. El equipo de Maxi Araújo tiene, además, la final de la Copa de Portugal ante Torreense el próximo 24 de mayo.