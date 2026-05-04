Martín Satriano se lesionó y hay preocupación en Getafe por su rodilla: el resultado de la resonancia

La imagen preocupó a todos en el Coliseum cuando Martín Satriano dejó el campo en los minutos finales del partido entre Getafe y Rayo Vallecano por la fecha 34 de La Liga.

Con visibles molestias en la rodilla derecha, el delantero uruguayo, titular indiscutido en el equipo de José Bordalás, abandonó el terreno de juego dolorido y se dirigió directamente a vestuarios, encendiendo las alarmas.

La acción se dio en el tramo final del encuentro, cuando Satriano sintió un fuerte dolor en la zona y, tras ser atendido, no pudo continuar. Incluso se lo vio retirarse con dificultad, lo que aumentó la incertidumbre sobre el alcance de la dolencia.

Sin embargo tras el partido, el entrenador José Bordalás llevó calma. El técnico explicó que el futbolista ya tenia antecedentes en esa rodilla y que la molestia se debió a un bloqueo momentáneo. "Se le quedó bloqueada, se asustó mucho, pero luego se le fue pasando y terminó bastante mejor" señaló en conferencia de prensa.

Desde el entorno del futbolista confirmaron a Ovación que Satriano se realizó este lunes una resonancia en la rodilla para tener un panorama más claro de la situación, el estudio arrojó el resultado de distensión de ligamentos.

En ese sentido, desde el cuerpo técnico no consideran, en principio, que se trate de una lesión de gravedad. De todos modos, este tipo de lesiones pueden llevar una o dos semanas de recuperación si son leves o en casos más comprometidos, pueden dejar al futbolista hasta dos meses sin actividad con trabajo de fisioterapia.

Martín Satriano celebra el gol con la camiseta de Getafe. Foto: EFE.

Esto genera atención no solo por el momento de la temporada, sino también por la importancia del uruguayo en el esquema del Getafe. Satriano ha sido una de las referencias ofensivas del equipo en la segunda vuelta del torneo, por lo que su posible ausencia sería un golpe sensible en la recta final de La Liga.

Por ahora el mensaje es de cautela pero también de optimismo. En las próximas horas habrá novedades sobre el tiempo de recuperación. En Getafe confían en que no pase a mayores y que el delantero pueda estar disponible en los próximos compromisos.

Cabe destacar que Martín Satriano no ha sido un delantero que haya estado en el radar de Marcelo Bielsa en las últimas convocatorias pero teniendo en cuenta el contexto actual de los atacantes de la selección, nadie tiene el boleto asegurado y todos lucharán por un lugar hasta el último día.