Con siete uruguayos y un gol de Alejandro Silva, Olimpia se coronó campeón anticipado en el Apertura de Paraguay

Olimpia, con siete uruguayos en su plantel, conquistó este domingo, a falta de tres fechas para el fin del Torneo Apertura, su título número 48 en Paraguay tras empatar 1-1 ante el Sportivo Ameliano. De hecho, lo consiguió con un gol de penal de Alejandro Silva González, que le bastó al Rey de Copas para convertirse en el primer equipo paraguayo en clasificarse de forma directa para la Copa Libertadores de 2027.

El arquero Gastón Olveira, único titular del encuentro, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry y Faustino Barone, también se consagraron y no se olvidaron de sus raíces en la celebración al posar con la bandera uruguaya.

⚽️¡NO FALLA! Alejandro Silva, de penal, anotó el empate para Olimpia en el Defensores.



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Así, el Decano sumó 43 puntos, nueve más que su escolta Cerro Porteño, que esta misma jornada cayó por 2-1 ante el Recoleta.

También fue titular el paraguayo Hugo Quintana, quien supo ser pieza clave en el Liverpool.

El partido

Olimpia dominó el juego en el estadio asunceno Defensores del Chaco desde el inicio del partido y generó una ráfaga de remates al arco de Miguel Ángel Martínez, aunque le costó mucho concretar en la definición. El Ameliano fue más efectivo y aprovechó un contraataque para abrir el marcador en el minuto 27 por medio del delantero Elvio Vera, quien recibió un centro largo de Jonathan Benítez y definió con un remate cruzado que venció al arquero Gastón Olveira.

La presión del Olimpia no tuvo recompensa hasta el segundo tiempo, tras una falta de Miguel Ángel Martínez que el árbitro sancionó con penal. Silva, recién ingresado al campo, fue el encargado de anotar con contundencia el 1-1 en el minuto 66.

Alejandro Silva González celebra su gol para Olimpia, campeón en Paraguay. Foto: Olimpia.

El conjunto franjeado llegó esta jornada con la ventaja de los tres puntos que le otorgó un la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) por el superclásico disputado el 19 de abril pasado contra el Cerro Porteño y que tuvo que ser suspendido a los 30 minutos de juego debido a disturbios en las gradas del estadio Defensores del Chaco.

Los disturbios dentro y fuera del estadio dejaron al menos 72 heridos y 63 detenidos.

