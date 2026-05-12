Cavani volvió a entrenar con Boca Juniors y, gracias a una lesión, podría reaparecer en Copa Libertadores

No viene siendo una temporada sencilla para Edinson Cavani, que no juega desde el pasado 20 de febrero, pero tendría la oportunidad de reaparecer en Boca Juniors para disputar la definición del grupo en la Copa Libertadores. El atacante uruguayo de 39 años volvió a entrenar a la par del grupo y la lesión de un compañero podría hacerle ganar un lugar entre los convocados de Claudio Ubeda, entrenador, para los próximos partidos.

El Xeneize, que terminó segundo en la Serie A del Torneo Apertura detrás de Estudiantes de La Plata, viene de quedar afuera en octavos de final frente a Huracán de Parque Patricios en el partido disputado el pasado fin de semana en La Bombonera. El Globo avanzó a cuartos de final tras un marcador de 3-2 en tiempo suplementario.

Toda la actividad que tendrá Boca hasta el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, será a nivel continental en la disputa de la Libertadores; donde al momento estarían quedando fuera del certamen y clasificando a la Sudamericana. Al Xeneize le restan dos partidos como local, depende de sí mismo y Cavani podría reaparecer.

La Copa Libertadores, en el partido ante Cruzeiro en Brasil, cortó una racha de 14 partidos sin perder de Boca Juniors y ese precisamente será el rival del Xeneize el próximo martes 19 a las 21:30 en La Bombonera. Boca, a nivel continental, viene de caer 1-0 ante Barcelona en Ecuador y tendrá la baja de Santiago Ascacibar, expulsado, en la revancha ante el equipo brasileño.

Tampoco estará el delantero Adam Bareiro, que llegó para reforzar al equipo en el último mercado de pases y esto le abre una posibilidad a Cavani. El goleador paraguayo salió lesionado en el partido ante Huracán y Boca ya confirmó que sufrió una “lesión muscular del complejo aductor y recto del abdomen izquierdo”.

Edinson Cavani durante el entrenamiento de este martes con Boca Juniors. Foto: Boca Juniors

Edinson Cavani, que solo lleva disputados 104 minutos con Boca Juniors en 2026, podría volver a concentrar para los próximos dos partidos de Copa Libertadores frente a Cruzeiro y Universidad Católica de Chile (28/5).

Esta semana el uruguayo dio buenas señales. En el entrenamiento del lunes volvió a hacer fútbol con el resto del equipo. Cavani, que salió silbado de aquel encuentro ante Racing en febrero, se realizó poco después un bloqueo que atiende a una hernia de disco producto de un golpe en un partido ante Huracán, a comienzos de 2025, y le provocó una pequeña fisura en la parte lateral de una vértebra y una inflamación en el psoas derecho.

Aunque el nivel de intensidad de un entrenamiento no es el mismo de un partido, reina el optimismo en cuanto a la posibilidad de que Cavani pueda regresar a una convocatoria con Boca Junior y estará a prueba si la intervención que se realizó a fines de marzo tuvo un efecto positivo.

Miguel Merentiel y Milton Giménez actualmente están por delante como atacantes en la consideración de Claudio Úbeda, pero la baja por lesión de Bareiro podría darle la posibilidad a Cavani de volver a concentrar e incluso ocupar un lugar en el banco de suplentes ante Cruzeiro.