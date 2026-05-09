Cavani tras quedar afuera de otro partido con Boca: "Siempre hay un motivo para mirar hacia adelante"

Edinson Cavani, delantero con actualidad en Boca Juniors, divulgó un mensaje este viernes en la antesala de un partido clave frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. El uruguayo, que volvió a quedar afuera de la nómina de convocados y hace 15 partidos que no tiene participación, expresó en primera instancia: "Las cosas que nos pasan siempre nos sirven para aprender y darnos cuenta que siempre hay un motivo por el cual mirar adelante e ir en busca de ese objetivo".

Y añadió: "Contento y con ganas de estar compitiendo con todos...". Desde hace varios meses el atacante tiene una hernia de disco en la espalda que "le está apretando el nervio", según reveló Marcelo "Chelo" Delgado, miembro del área deportiva del Xeneize, el pasado 20 de marzo.

Los dolores en la zona lumbar le han impedido tener la continuidad deseada, pero el Matador tiene contrato con Boca hasta diciembre y se ilusiona con poder aportarle toda su experiencia goleadora a nivel local y también en la Copa Libertadores.

Edinson Cavani durante el entrenamiento de Boca Juniors. Foto: @cavaniofficial21.

Si bien no estará presente este sábado cuando reciban al Globo en La Bombonera desde las 19:00 horas, en el club tienen la expectativa de que pueda aportar lo suyo en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Claudio Úbeda están terceros en el grupo D con seis puntos, uno menos que Cruzeiro y Universidad Católica.

El próximo martes 19 de mayo recibirán a Cruzeiro en Buenos Aires desde las 21:30, mientras que el 28 cerrarán la fase de grupos como anfitriones contra la Católica en el mismo horario.

