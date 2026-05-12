Nacional: Nicolás "Diente" López entrenó a la par y Agustín Rogel está en duda para el debut por el Intermedio

Nicolás López volvió a entrenar a la par del plantel de Nacional ayer en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. El Diente, que no jugaba desde hace cuatro partidos entre todas las competencias a raíz de una dolencia con la que se retiró el 25 de abril frente a Danubio, vuelve a estar a la orden en la antesala del comienzo del Torneo Intermedio 2026.

Después de hacer un Torneo Apertura irregular en el que no lograron convencer desde el funcionamiento ni desde los resultados, los tricolores pretenden cambiar la imagen en la segunda parte de la temporada.

Cuando estuvo en óptimas condiciones físicas, López supo desnivelar, y los números así lo demuestran: registró tres goles y dos asistencias en 11 partidos, con un total de 556’ en cancha.

Después de su lesión en la caída 2-1 ante La Franja en el Gran Parque Central, no pudo estar a disposición en la visita a Universitario en el Monumental de Lima por la tercera fecha del grupo B ni en la caída 3-2 frente a Albion en el Estadio Centenario. Luego se perdió la visita al Deportes Tolima, donde fueron goleados 3-0 en el Estadio Manuel Murillo Toro, y tampoco dijo presente en la victoria 4-0 ante Cerro para cortar la racha adversa junto con su gente. El delantero de 32 años tiene contrato hasta diciembre del 2026 luego de haberlo renovado el 12 de marzo del 2025.

Nacional ya comienza a trabajar en el mercado de pases de mitad de año

El área deportiva del tricolor optó por diversificar las tareas relativas al mercado de pases, por lo que a partir de ahora, además del vicepresidente Flavio Perchman, también intervendrán el presidente Ricardo Vairo, Sebastián Eguren y Martín Ligüera. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, es probable que arriben múltiples refuerzos buscando revertir la versión futbolística mostrada en la primera parte del año, donde solo lograron 22 unidades en 15 fechas y finalizaron en la última posición del grupo B con cuatro puntos.

En lo que respecta a las posibles salidas, no hay ningún jugador que finalice su contrato a mitad de año, por lo que los clubes interesados deberán negociar de forma directa con el área deportiva del Bolso. A su vez, ni siquiera fue tema de charla una posible rescisión de contrato del volante Mauricio Vera.

Agustín Rogel está en duda para el debut por el Torneo Intermedio con Nacional

Agustín Rogel celebra el gol que marcó en el partido entre Nacional y Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

Agustín Rogel, quien fue titular en el cruce de Nacional ante Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro, donde cayeron 3-0, no pudo estar a la orden en el partido ante Cerro por la última fecha del Torneo Apertura, donde el Bolso se impuso 4-0 en el Gran Parque Central. En su lugar estuvo el juvenil Tomás Viera.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el zaguero de 28 años sufrió “una pequeña distensión muscular”. Aunque esta situación no generó alarma puertas adentro por tratarse de una cuestión “mínima”, prefirieron no convocarlo por “precaución” considerando que el viernes ya debutarán por el Torneo Intermedio y todos los focos apuntan a intentar ganarlo.

De todas formas, es probable que no esté a disposición para este primer compromiso, según transmitieron.

En lo que va de la temporada Rogel acumula 14 partidos y dos goles con el Bolso. De esos encuentros, 10 fueron por el Apertura y cuatro por Copa Libertadores. Después de empezar como suplente, se ganó un puesto en la oncena, aunque ha alternado buenos rendimientos con versiones futbolísticas irregulares en medio de un bajo nivel colectivo.