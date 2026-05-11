6K de Nacional: cuándo es, cómo inscribirse y las tres fechas de entrega de los kits

El próximo domingo 31 de mayo se desarrollará la edición número 11 de la 6K Nacional, a raíz de su aniversario del 14 de mayo. De acuerdo a lo que informó la cuenta oficial del tricolor, la largada será a las 9:00 horas desde el Gran Parque Central, justo entre las tribunas Abdon Porte y Atilio García. Los participantes se trasladarán por 8 de octubre y 18 de julio hasta Arenal Grande, desde donde regresarán hasta el punto de partida.

Las inscripciones ya están abiertas desde mediados de abril y quienes deseen participar tienen dos modalidades. La inscripción con remera oficial, que tiene un costo de $1330 para socios y $1580 para no socios; incluye chip, número y también la camiseta del evento.

Otra posibilidad es adquirir el acceso sin remera, que contiene el chip y el número a un valor de $590 para socios y $700 para no socios. Aquellos participantes menores de 15 años deben concurrir acompañados por un adulto responsable. Las inscripciones se pueden realizar a través de la ticketera del Bolso.

6K de Nacional: dónde se realiza la entrega de los kits

Para acceder a los kits de la carrera los hinchas de Nacional deben asistir al Salón Cristal el jueves 28, el viernes 29 desde las 16:00 hasta las 21:00. En el caso del sábado 30, el horario será más acotado: de 9:00 a 14:00.

Para las personas que acuden a la carrera desde el interior del país estará disponible la entrega del kit el domingo 31 de mayo hasta las 8:00. Para poder acceder a este beneficio primero deben enviar un mail dirigido a

6k@nacional.uy notificando la asistencia y aguardando a recibir la confirmación correspondiente por esa vía.

Los requisitos para retirar el kit son la presentación del ticket de inscripción y la cédula de identidad. Se trata de un evento tradicional en el que los hinchas disfrutan de compartir una jornada de unidad con música, entretenimiento y sorteos. En la décima edición participaron más de 3500 hinchas de Nacional provenientes de distintos sectores del país.

La entrada en calor estará guiada por Catalina Ferrand y también participará la DJ Florencia Quintana, de acuerdo a lo que dio a conocer nacional.uy.