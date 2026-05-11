Contrapunto: un poco de tranquilidad para Nacional y problemas por doquier en Cerro, que podría ser sancionado

El horno no estaba para bollos en Nacional, como se dice habitualmente en esas situaciones en la que el clima está tenso. Referentes de la barra tricolor habían ido a Los Céspedes a hablar con los jugadores y ayer, en el partido contra Cerro, desde el primer minuto hubo cánticos de la hinchada -preferentemente los que estaban en la tribuna Abdón Porte- pidiéndole actitud a los jugadores. Y ayer la tuvieron, más allá de que jugaron contra uno de los dos peores equipo del Apertura.

Nacional goleó a Cerro 4-0 y la goleada pudo ser más grande aún si no fuera por el arquero Fabrizio Correa y por la mala definición de algunos jugadores. Maximiliano Gómez puso un hat-trick (dos goles fueron de penal) y el juvenil Pavel Núñez cerró la goleada en el Gran Parque Central, anotando su primer gol con la camiseta del Bolso entre los mayores.

Cerro nunca estuvo en partido, ni siquiera tuvo seguridad en su defensa a pesar de jugar con cinco defensores, algo habitual en los esquemas del técnico Alejandro Apud. De forma inexplicable, de un saque en largo de Luis Mejía llegó el primer gol, porque los tres zagueros cerrenses estaban parados en líneas.

El 9 tricolor fue más rápido, quedó mano a mano con el golero, 1-0 y a cobrar. Una mano de Alemán y una falta de Miranda le dieron dos penales (bien pitados, ambos a instancias del VAR) a Nacional, que le cerró la persiana al partido rápidamente, sin necesidad de despeinarse pese al momento. Incluso el duelo dio para que debutara el joven pedrense, de muy buena proyección, Juan Ignacio García.

Con el trámite que se dio en el juego, los hinchas cambiaron los cánticos y gritaron con euforia a favor de su equipo, pero lo que se fue complicando fue la situación con los fanáticos de Cerro, que dieron la nota a lo largo de todo el encuentro: hinchas trepados hasta lo más alto del alambrado en la tribuna Scarone, lanzamientos de objetos a la cancha, escupitajos a fotógrafos, rotura de baños en la tribuna y para rematar, instantes después del cuarto gol del locatario, golpes a efectivos de la guardia privada que estaban en ese lugar, al punto de que tuvo que entrar a la tribuna la Guardia Republicana. Conclusión: partido suspendido por Javier Feres por motivos de seguridad cuando aún quedaba un minuto por jugar, lo que le traerá seguramente sanciones importantes a la visita (ver nota de página 3).

Nacional calmó en algo las aguas luego de cuatro derrotas al hilo y Cerro quedó prendido fuego por todo lo que sucedió.