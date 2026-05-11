Nacional volvió al triunfo y los jugadores hablaron del mal momento: “La charla con los hinchas fue algo normal”

La goleada de Nacional frente a Cerro por el Torneo Apertura, no solo significó tres puntos importantes para cortar la mala racha, sino también un desahogo para un plantel que venía golpeado por las cuatro derrotas consecutivas. Tras el triunfo 4 a 0, varios futbolistas tricolores hablaron en zona mixta y coincidieron en un mensaje: el grupo necesitaba reencontrarse con la victoria y recuperar confianza.

Uno de los que tomó la palabra fue Agustín Dos Santos, quien destacó la importancia anímica del resultado: “Era una victoria importante por el mal momento que veníamos pasando. Creo que esto va a fortalecer al equipo”. El volante también remarcó el peso de los referentes dentro del vestuario en medio de la crisis deportiva: “Son los que dan la cara y saben manejar mejor estas situaciones”.

Además, el mediocampista reconoció que la charla mantenida durante la semana con hinchas y referentes del club dejó mensajes claros para todo el plantel. “A todos nos quedó bastante claro lo que se habló”, expresó.

Otro de los que habló fue Lucas Rodríguez, que valoró la contundencia mostrada por Nacional tras varios partidos sin respuestas futbolísticas. “Necesitábamos una victoria así. Fuimos contundentes y el resultado fue justo”, señaló. El defensor también dejó en claro que el grupo sintió mucho el mal momento: “Nos dolía un montón esta racha de derrotas y sabíamos que dependía de nosotros encontrar la rebeldía”.

Consultado sobre la reunión con integrantes de la hinchada, Rodríguez le bajó el tono a la situación y aseguró que fue “una charla normal”. “No fueron irrespetuosos, al contrario. Fue más motivadora que otra cosa”, explicó.

Por su parte, Emiliano Ancheta puso el foco en la necesidad de mejorar defensivamente luego de varios partidos recibiendo goles. “Remarcamos mucho esos temas y trabajamos para mantener el arco en cero”, sostuvo el zaguero, que además reconoció que el plantel vive cada derrota “con mucha tristeza”.

🗣️ Pavel Nuñez: "Era un gol que se hizo desear mucho, pero por suerte llegó el día."



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En tanto, el juvenil Pavel Núñez, autor de uno de los goles de la noche, calificó su semestre como “súper productivo” pese al contexto complicado del equipo. El atacante le dedicó el tanto a su madre por el Día de la Madre y también valoró la experiencia de los futbolistas más grandes del plantel. “Hay una jerarquía enorme y saben llevar estas situaciones”, afirmó.

El delantero también reveló que el gol “se hizo desear mucho” y que por eso recibió el abrazo de todos sus compañeros tras convertir.

Finalmente, Maximiliano Gómez fue uno de los más contundentes al definir el presente reciente del equipo. “Veníamos pasando una situación de mierda”, disparó el delantero, aunque rápidamente destacó la reacción colectiva: “El equipo jugó muy bien, defendió muy bien y el arco en cero era fundamental”.

🗣️ Agustín Dos Santos tras la victoria de Nacional ante Cerro: "Nos hacía falta una noche de estas irnos con tres puntos acá en casa y con nuestra gente."



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El atacante también se refirió al fastidio que existe puertas adentro por la serie de malos resultados. “Nosotros somos los primeros calientes por no tener resultados”, afirmó, y destacó la importancia de sostener el rendimiento mostrado frente a Cerro para volver a pelear arriba.

Con la goleada, Nacional encontró algo más que tres puntos: recuperó tranquilidad, confianza y algo de la alegría perdida en semanas complejas para el equipo tricolor.