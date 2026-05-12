Megaproyecto del Gran Parque Central: directiva de Nacional fijó una fecha tentativa para la asamblea de socios

Ayer se desarrolló una nueva comisión directiva de Nacional, justo un día después de golear 4-0 a Cerro y cortar la racha adversa de cuatro encuentros. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, uno de los temas principales de la reunión fue el megaproyecto del Gran Parque Central y sus posibles avances. Al respecto, se fijó una fecha tentativa para la asamblea de socios: el próximo martes 7 de julio. Más allá de que puede llegar a varias unos días en función del calendario de partidos y otras cuestiones, se fijó como una referencia específica.

Allí se pondrá a consideración una serie de reformas que la directiva pretende realizar y están ligadas a la sostenibilidad de este proyecto en el tiempo. Hay cuatro ítems primordiales. Uno establece que para aprobar o reformar proyectos de inversión edilicia que superen las 2.200.000 unidades indexadas, unos US$3.000.000, se requiera el cumplimiento de dos condicionantes.

La primera es que la iniciativa sea privativa de la directiva, lo que impediría que se junten firmas y se lleva a directiva únicamente por la voluntad de los socios. Para poder establecer o modificaciones o proponer algo asociado a este proyecto deben contar con el voto de al menos seis integrantes de la directiva.

El otro aspecto establece que, tanto para la aprobación o modificación de este tipo de proyectos, se va a exigir una mayoría especial de ¾. Aunque no es algo inmediato ni regirá para este primer proyecto considerando que debe pasar por el Ministerio de Educación y Cultura antes del proceso de aprobación, lo que buscan es que el club se embargue en este proyecto ambicioso con la seguridad de que en el futuro no lo cambiarán con cierta liviandad. Se podrá hacer, pero con exigencias especiales.

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

Como segundo aspecto central de la reforma se establece una suma específica para que el club pueda comprar propiedades sin necesidad de una asamblea de socios, pero debe ser con razones fundadas de conveniencia y un tema garantista. El propósito que se fijan en este caso es no perder negocios de posibles padrones que sean estratégicos para fines institucionales. El monto oscila en los US$500.000.

Por último se establece una modificación en la fecha de cierre del balance, que en la actualidad está fijada para el 30 de noviembre y desean que pase a ser el 30 de junio. En este caso desean tener más tiempo para la elaboración de los informes contables y del dictamen de la Comisión Fiscal. “Nos pasa todos los años que el cierre del ejercicio llega muy contrarreloj”, añadieron. Lo que buscan es evitar complicaciones operativas.

En lo que respecta a los pasos a seguir para la reforma del estatuto, lo primero a considerar es la iniciativa de la directiva; le sigue la redacción de un proyecto y su envío a la Comisión de Estatutos, que incluso ya dio su devolución.

¿Qué pasos restan cumplir por el club desde aquí en adelante? Que la reforma sea aprobada por la Asamblea de Socios y que luego, para que ingrese en vigor, reciba la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), considerando que toda asociación civil debe contar con la superintendencia de este organismo.

La mira institucional está puesta en dar pasos cortos pero firmes.