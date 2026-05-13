El uruguayo Seba Soria está en la prelista de Qatar y va detrás de un récord en la historia de los Mundiales

Sebastián Soria nació en Paysandú el 8 de noviembre de 1983, es uruguayo pero tiene la nacionalidad de Qatar, donde lleva más de la mitad de su vida. En 2004, cuando era jugador de Liverpool, incursionó en un destino que hasta hace pocos años era casi impensado para el fútbol uruguayo.

Desde 2022 el delantero de 42 años juega en Qatar SC de la Primera División local y este martes fue incluido en la prelista de la selección de Qatar para el Mundial de 2026. Y aunque suma 102 partidos disputados con la camiseta de este país y 30 goles, nunca asistió a uno de ellos y su presencia en esta Copa del Mundo podría romper un récord mundial.

📋 | The preliminary squad of our national team

in preparation for the #WorldCup2026 🏆#AlAnnabi 🇶🇦 pic.twitter.com/PvtgkqRaUy — Qatar Football Association (@QFA_EN) May 12, 2026

A falta de que se confirmen las listas finales de la mayoría de las selecciones, Sebastián Soria, de ser citado y sumar minutos, se convertiría en el jugador de cancha más viejo en jugar un Mundial.

El récord y el segundo lugar, si se tienen en cuenta todas las posiciones, pertenecen a dos arqueros: el egipcio Essam El‑Hadary (45 años, 161 días) y el colombiano Faryd Mondragón (43 años y tres días).

Respecto a los futbolistas de campo, al momento el más longevo es el camerunés Roger Mila con 42 años y 39 días (lo logró en 1994). Si Soria logra sumar minutos superará el récord que el ya retirado ostenta desde hace más de 20 años, ya que el uruguayo hoy tiene 42 años, seis meses y cinco días.

Los 10 jugadores más viejos de los Mundiales

Faryd Mondragón. Foto: Archivo El País.

Essam El‑Hadary (Egipto) — 45 años, 161 días — Egipto vs Arabia Saudí, 25/06/2018

Faryd Mondragón (Colombia) — 43 años, 3 días — Colombia vs Japón, 24/06/2014

Roger Milla (Camerún) — 42 años, 39 días — Camerún vs Rusia, 28/06/1994

Pat Jennings (Irlanda del Norte) — 41 años, 0 días — Irlanda del Norte vs Brasil, 12/06/1986

Peter Shilton (Inglaterra) — 40 años, 292 días — Inglaterra vs Italia (3.º puesto), 07/07/1990

Dino Zoff (Italia) — 40 años, 133 días — Italia vs Alemania (final), 11/07/1982

Ali Boumnijel (Túnez) — 40 años, 71 días — Túnez vs Ucrania, 23/06/2006

Jim Leighton (Escocia) — 39 años, 334 días — Escocia vs Marruecos, 23/06/1998

David James (Inglaterra) — 39 años, 330 días — Inglaterra vs Alemania, 27/06/2010

Atiba Hutchinson (Canadá) — 39 años, 296 días — Canadá vs Marruecos, 01/12/2022

El sanducero Soria y su familia llegaron a Qatar en 2004, después de haber jugado en Liverpool. En 2022, cuando el Mundial se jugó en Qatar, brindó una entrevista a Ovación y confesó: “No sabía ni dónde estaba el país. Lo único que sabía era que Batistuta había jugado aquí y que había sido el goleador en el 2002. Han sido años muy lindos, también fue muy bueno haberme nacionalizado y jugar con la selección. Se dio mejor de lo que me imaginaba, tuve la suerte de trabajar con Jorge Fossati y de tener buenos resultados”.

Que un extranjero logre tener la nacionalidad de Qatar es una excepción. Son poco menos de 300.000 los nacidos en el país (de una población total de 2.900.000 y tienen muchos beneficios, por lo que no es una misión fácil obtener la nacionalidad.

Sebastián Soria defendiendo la camiseta del Qatar Sports Club. Foto: @sebastiansoria23.

Luego de no ser convocado desde 2017, el jugador de Qatar SC regresó a la selección en el último clasificatorio: fue el pasado 14 de octubre de 2025 jugó 29 minutos en la victoria 2-1 ante Emiratos Árabes Unidos.

Cabe recordar que la fecha límite para dar la citación definitiva es el 30 de mayo y las selecciones podrán viajar hasta con 26 jugadores.