Ancelotti presentó la prelista de Brasil para el Mundial: una joven estrella afuera y esperanza para Neymar

Este lunes 11 de mayo venció el plazo de las selecciones de fútbol para entregar las pre-listas de hasta 55 futbolistas a FIFA de cara al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Al mando de Carlo Ancelotti, italiano, Brasil ya tiene sus reservados entre los que se destacan algunas ausencias, sobre todo la de una joya juvenil, y la presencia del crack del Santos: Neymar Jr.

La fecha límite para confirmar el plantel de hasta 26 futbolistas para la Copa del Mundo es el próximo 30 de mayo pero según informaron medios brasileños, Carletto tendría en sus planes confirmara a sus reservados 12 días antes del plazo: el próximo lunes 18 de mayo. Antes de su debut en el Mundial, el 13 de junio a las 19:00 frente a Marruecos por el Grupo C (que también integran Haití y Escocia), la Canarinha tiene pautados dos amistosos. El primero será el 31 de mayo ante Panamá en el estadio Maracaná y el 6 de junio se medirá con la selección de Egipto, en Cleveland.

La prelista de 55 futbolistas que conformó Ancelotti tiene varias ausencias. Rodrygo y Éder Militão, futbolistas del Real Madrid, están descartados por lesión y se confirmó que otro futbolista entre los predilectos por Carletto, se perderá la próxima Copa del Mundo.

La referencia es para Estêvão, el atacante de 19 años surgido de Palmeiras y que actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra. Además, con cinco goles, el máximo anotador de la era Ancelotti en Brasil. A fines de abril, el veloz extremo sufrió una grave lesión muscular en el bíceps femoral y estará de baja por un tiempo más prolongado del que le permitiría llegar en buena forma al Mundial.

Estevao festeja su gol para Brasil ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: AFP

En medio de algunas bajas por lesión, hubo una inclusión en la prelista de Brasil, que terminó quinto en las Eliminatorias Sudamericanas, que estira una novela desde que Carlo Ancelotti asumió como entrenador. Neymar Jr., futbolistas del Santos, no ha dejado de manifestar sus intenciones de volver a la Canarinha, pero no ha estado en las últimas convocatorias del director técnico.

Desde que Carletto está al mando de la selección de Brasil, Ney ha integrado varias listas preliminares, pero nunca ha integrado una convocatoria definitiva. Los medios brasileños consideran que verlo en la lista definitiva de 26 futbolistas para el Mundial sería una sorpresa y afirman que desde el cuerpo técnico estarán atentos a sus condiciones sanitarias.

Neymar en el partido entre Santos y Remo por el Brasileirao. Foto: Santos FC.

La pre-lista de Brasil para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) y Carlos Miguel (Palmeiras).

Defensores: Marquinhos (PSG), Wesley (Roma), Thiago Silva (Oporto), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Paulo Henrique (Vasco da Gama), Bremer (Juventus), Vitinho (Botafogo), Leo Pereira (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Pablo Ibáñez (Al-Ahli), Douglas Santos (Zenit), Alexsandro (Lille), Luciano Juba (Bahia), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Caio Henrique (Mónaco), Beraldo (PSG), Kaiki (Cruzeiro), Vitor Reis (Girona) y Carlos Augusto (Inter).

Volantes: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Andrey Santos (Chelsea), Gabriel Sara (Galatasaray) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Richarlison (Tottenham), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Pedro (Flamengo), Endrick (Lyon), Antony (Betis) y Neymar (Santos).