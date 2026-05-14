Diego Lugano: "Mi mayor satisfacción fue hacer, con mis compañeros, la reforma más profunda en la historia de AUF"

Apenas llegado del Congreso de la FIFA, y antes de viajar de nuevo al exterior, el excapitán de la selección —Diego Lugano— habló con Ovación y evidenció su satisfacción por lo logrado en el fútbol uruguayo. También dijo que le tiene fe a Uruguay y que la crisis que hubo con Marcelo Bielsa ayudó.

-¿Cómo ves a Uruguay en la previa al Mundial?

-Deseo que los muchachos puedan disfrutar esta Copa, que puedan llegar en buenas condiciones físicas, porque después de una temporada larga siempre es difícil. Estamos viendo ahora que se están lesionando varios y por ahí está el secreto, es un mes de competencia y ese mes quien llegue en mejores condiciones físicas, técnicas y emocionales va a tener más posibilidades, y para eso también hay que tener suerte. Tengo esperanza de que Uruguay vuelva a ser protagonista como fuimos en Sudáfrica, en Brasil y en Rusia. Jugadores sobran, tenemos al capitán de Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Barcelona, ¿qué selección tiene eso? Tenemos un DT de prestigio, hay una generación acostumbrada a ser protagonista a nivel mundial, diferente a nosotros que cuando fuimos a Sudáfrica no estábamos acostumbrados, entonces hay que tener optimismo y confianza de que podemos andar bien.

-¿Algún referente te llamó para que intercedieras y ayudaras a solucionar las diferencias entre el plantel y Marcelo Bielsa?

-No, no, no, ni hubo eso ni corresponde, ¿para qué? Los muchachos tienen que hacer su camino, pelear sus batallas, disfrutar de sus victorias y bueno, también obviamente superar sus dificultades. Por lo poco que sé creo que están muy bien, hasta esta crisis hizo bien; siempre las crisis hacen bien para replantearse muchas cosas, para juntarse más como grupo y eso me da optimismo. El grupo llega fuerte, llega bien.

-¿Qué sería un buen Mundial para Uruguay?

-Llegar a cuartos de final sería hacer un buen Mundial, razonable; y llegar a semi, muy bueno; y por qué no, si estás en semifinales, poder esperar algo más. Depende de los cruces y de la condición sanitaria. Todo bien con que hay dos o tres selecciones que hoy son superiores, como España, Francia o Argentina, pero después no veo a muchas que estén muy por encima de Uruguay. En el momento incide la situación física porque la inercia a la Copa del Mundo después te lleva a esa adrenalina, a estar al máximo de concentración.

-¿Se le puede ganar a España en el grupo o a Argentina en un hipotético cruce en la siguiente fase?

-Sí. Hoy España juega el mejor fútbol del mundo. Históricamente es nuestra piedra en el zapato, creo que es la única selección que nunca le ganamos en la historia. De 10 partidos tenemos cinco perdidos, cinco empatados, y en el 50 no le ganamos. Pero después ya empieza el uno contra uno, con los jugadores bien físicamente se le puede ganar a cualquiera, desde Argentina hasta el que venga.

-¿Qué conclusión sacás del proceso de licitación del fútbol uruguayo?

-Nadie se imagina lo tan profundo que era el monopolio del sistema. En un país pequeño como el nuestro, ceder el monopolio del fútbol nos ha hecho un mal enorme. En mi época la AUF estaba totalmente intervenida por el poder económico de empresas, entonces no tenía visión política, era rehén político y económico. Las consecuencias las sufríamos los que estábamos en el fútbol porque no había estructura y no había dinero. Desde la selección pensamos en tomar iniciativas para mejorar, primero para darle a la AUF libertad económica, porque con eso iba a tener libertad política, comenzamos con el tema del derecho de imagen, que fue una herramienta para intentar entrar al sistema y devolverle los activos a la AUF como se consiguió en 2017. Después, a través de FIFA, intentar que la AUF tenga estatutos mucho más democráticos, donde nos integre a todos y así evitar que pocas personas -con conflicto de intereses- perjudiquen al fútbol, a la AUF, a la selección, con decisiones como aquella que cuatro eran más que 28. La manera de intentar equilibrar eso era con un estatuto moderno. Apenas la FIFA nos miró, entendió que teníamos razón. Esa fue la etapa más importante porque conseguimos desde la selección fortalecer a la AUF. Empezó a tener independencia económica, a recuperar activos, independencia política para tomar decisiones coherentes, con los jugadores de la selección siendo socios: yo te cedo lo que soy, pero vos esto lo tratás bien, es mi producto, ya no lo regalás más y no vas a comercializarlo más al peor postor, sino al mejor postor. En ese entonces la prensa no hablaba de esto, era algo tabú, por eso también fue una etapa muy dura. Esta última, justamente por ser más mediática, fue la más fácil, porque ya todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando y cualquiera que tiene un poco de conciencia de cómo funciona el mundo la conclusión era fácil y se llegó a buen puerto gracias a una AUF hoy más democrática, mejor integrada por todos los estamentos del fútbol. Fue la única en el mundo donde los jugadores fuimos los responsables de hacer ese cambio. Creo que es el gran legado que deja mi generación al fútbol uruguayo, el cambio estructural histórico, tal vez el más profundo en la historia de la AUF, o por lo menos en los últimos 50-60 años. Ni Copa América, ni semi del mundo, nada ni cerca es tan importante como esta actitud que mi generación tuvo de devolverle el fútbol a la gente, y repito, esto no es contra nadie, es contra el sistema. Hoy se ven números multiplicados por 10 en la AUF, eso es importante si es bien redistribuido, sino, estamos en la misma.

Diego Lugano en el museo del fútbol del Estadio Centenario. Foto: Leo Mainé.

-Sin nombrarlo, hiciste referencia a Tenfield en la respuesta anterior. ¿Te sentiste atacado?

-Yo fui un poco el líder, pasás a ser el enemigo número uno, el más atacado, porque por momentos, cuando no podés atacar la idea, atacás a la persona. En estos 12 años nadie nunca hizo un análisis de lo que hicimos, mirá que te puedo pasar una lista de todo lo que ha pasado desde que llegamos a la AUF o desde que entramos en esta lucha. Siempre se ataca a la persona, se intenta desprestigiar en los medios, pero lo tomé como algo normal si bien no son mis valores, eso de vender una opinión por un sueldo o por mantener un trabajo. También los juicios que estoy afrontando porque se me acusa de ser el líder de un movimiento que hizo que le entrara al fútbol 10 veces más dinero, que mejor para mí que eso, ¿no? En el fútbol de la B se multiplicó por siete, en la A por tres, en la AUF desde 2017 hasta hoy por 10. La Mutual tiene su cuota aparte, que ayudó a hacer un fondo de retiro que no había, aparte de un dinero extra para los jugadores que se dará a fin de año. Pero lo principal es que ser socio de la AUF significa que mañana quedás más protegido, porque puede venir otro monopolio a aprovecharse... Ahora los jugadores siempre van a tener voz y voto para que esto sea lo mejor posible y esta industria explore al máximo su potencial y se distribuya de una manera justa dentro del ecosistema del fútbol.

-¿Seguís firme con la idea de no ser presidente de la AUF en algún momento?

-Le tengo hasta pena a veces a Nacho (Alonso), a Matías (Pérez), porque están todo el día en una vorágine de vida que no es la que a mí me gustaría tener. Mi mayor satisfacción es haber aprovechado la posición que tuve en el fútbol uruguayo para mejorar la estructura, para hacer -junto con mis compañeros- tal vez la reforma más profunda en la historia de la AUF. Cambiamos el estatuto 100% y con eso modernizamos y aumentamos por 10 los activos.