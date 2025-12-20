Jugadores de la selección uruguaya 2010 se reencontraron en el Complejo Celeste: mirá el mensaje de Luis Suárez

Redacción El País

El plantel de la selección uruguaya 2010 que obtuvo el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 se reencontró en el Complejo Celeste para compartir un momento distendido entre miembros de aquel cuerpo técnico, funcionarios y allegados.

Luis Suárez, máximo goleador histórico de la Celeste, dio a conocer una foto en la que se los ve a todos los presentes abrazados.

De izquierda a derecha, en la parte superior dicen presente Mario Rebollo, Sebastián Eguren, Álvaro González, Sebastián Coates, Diego Forlán, Diego Lugano, Óscar Tabárez, Juan Castillo, Walter Gargano, Diego Pérez, Andrés Scotti, Mauricio Victorino, José Herrera y Diego Godín.

Por su parte, en la parte inferior están Martín Cáceres, Jorge Fucile, Luis Suárez, Aldo Cauteruccio y Celso Otero.

Este sábado por la mañana Luis Suárez compartió el posteo con un mensaje especial: "¡Volvimos a casa con esta familia! Hermosa noche de reeencuentro".

Por su parte, el zaguero Sebastián Coates también dio a conocer sus sensaciones después del encuentro que se produjo: "Linda noche de reencuentro y de revivir anécdotas".

El homenaje que recibió Óscar Tabárez y su cuerpo técnico por su legado en la selección

Diego Forlán y el maestro Tabárez en la Sala Zitarrosa. Foto: Ignacio Suárez.

El pasado miércoles 10 de diciembre La Sala Zitarrosa recibió el homenaje al cuerpo técnico de la selección en el período 2006-2021, Óscar Tabárez, Mario Rebollo, Celso Otero y José Herrera, los responsables de un proceso transformador de la Celeste.

“Lo que quiero es agradecer, que es un verbo que se usó con mucha frecuencia en esos casi 15 años durante el Complejo. Cuando llegaban los de la Sub 15 les decíamos 'acá se saluda y se agradece, al que le da la comida o le hace algún otro favor'. Se nos ha nombrado mucho a nosotros, pero son muchas más las personas que hicieron muchas cosas ahí en el Complejo Celeste”, expresó Tabárez.

"(Cuando llegamos) hubo que hacer un proyecto guía para dejar avanzadas las ideas y una vez había oído que unos japoneses tomaban organizaciones para sus empresas para que sean lo más eficientes posibles y sacaban mucho de las colonias de insectos que hay en la naturaleza... las hormigas, las aves, que eran un gran ejemplo. Pensamos en eso y dijimos ¿cómo podemos hacer? Esas ambiciones a veces son muy sanas, con la idea de progresar, de ser mejor, pero también sabemos que hay algunos que usan un elemento que se llama escalera, para trepar, entonces ¿cómo se hacía? a través de la trasmisión de valores, de la educación", añadió en tono reflexivo y muy emocionado.