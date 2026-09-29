Recta final al rojo vivo en Brasil: revelan nueva encuesta que muestra cómo van Lula y Flávio Bolsonaro

Una nueva encuesta revela una ajustada recta final entre los dos principales candidatos en las elecciones presidenciales en Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario que va por la reelección, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El estudio de opinión pública de Atlas/Bloomberg se divulgó este martes de mañana: se realizó entre el miércoles 23 de setiembre y el lunes 28 con 5.005 encuestados y tiene un margen de error de un punto porcentual.

Lo primero que describe la encuesta es que el 53,6% de la población desaprueba el desempeño del presidente Lula mientras que el 45,2% lo aprueba. Su gobierno en particular es bien evaluado por el 50,8% y las visiones negativas representan el 40,2%.

Qué dice la nueva encuesta de Atlas/Bloomberg sobre las elecciones en Brasil

De cara a la primera vuelta de este domingo 4 de octubre, Lula tiene 45,3% de intención de voto y Bolsonaro le sigue con el 42,2%, por lo que hay una diferencia de 3,1 puntos porcentuales. El estudio muestra relativa estabilidad con respecto al realizado una semana atrás: Lula bajó 0,5 y Bolsonaro bajó 1,2.

Renan Santos aparece tercero con 5,2%, Augusto Cury con 2,%, Ronaldo Caiado con 1,8% y Romeu Zema con 0,9%.

De cara a la eventual segunda vuelta del 25 de octubre —que tendría lugar si ningún candidato supera el 50% de los votos—, el escenario se da vuelta: Bolsonaro aparece primero con 47,7% y Lula estaría segundo con 47,6%. De todas formas, se trata de una diferencia de 0,1 punto porcentual y está dentro del margen de error. Esta es una situación que se ha repetido en los últimos cuatro estudios, de las últimas cuatro semanas: ambos han invertido posiciones pero siempre dentro del margen de error.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro sostiene una fotografía de su padre, el expresidente jair Bolsonaro, en Goiânia, Brasil. Foto: AFP

En otros escenarios posibles, con Lula enfrentando a otros candidatos, la situación le sería favorable: está 2,5 puntos por encima en un eventual duelo contra Ronaldo Caiado, 6,2 puntos por encima de Romeu Zema, 10,1 puntos por encima de Augusto Cury y 17,5 puntos por encima de Renan Santos.

Qué dice la encuesta de Quaest a días de la primera vuelta

El lunes se conocieron otras dos encuestas: uno de la firma Quaest que muestra a Lula con el 39 % de la intención de voto para la primera vuelta, dos puntos más que la semana pasada, y a Bolsonaro, con el 34 %, una unidad más. Otros candidatos como Augusto Cury y Ronaldo Caiado marcan 4%, mientras Renan Santos tiene 3% y Romeu Zema 1%. Este conjunto de candidatos que se colocan como una tercera vía suman 12 puntos porcentuales. Los indecisos son el 5 % y un 10 % de los electores declaró que votará en blanco, anulado o se abstendrá.

En una hipotética segunda vuelta la encuesta muestra un empate al 42 % de la intención de voto entre Lula y Bolsonaro, con un crecimiento de un punto en la última semana del líder de izquierda y estabilidad en el candidato de la derecha.

La encuesta, encargada por el diario O Globo y la televisión Globo, fue realizada por Quaest con 2.400 entrevistas a electores de todo el país entre el jueves y el domingo, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un mitin de campaña en Ceilandia, Distrito Federal. Foto: AFP

Qué revela el estudio de Nexus/BTG para el domingo

Otro estudio de opinión pública fue divulgado por Nexus/BTG este lunes, tras realizar la encuesta entre el viernes y el domingo, y revela un nuevo empate técnico de cara al balotaje.

En una respuesta espontánea, de cara al primer turno de este domingo, la encuesta marca 41% para Lula, 35% para Bolsonaro, 4% para Renan Santos, 3% para Augusto Cary, 2% para Ronaldo Caiado y 0% para Romeu Zema. Otros candidatos en total agrupan 1%, el voto en blanco o anulado 5% y aún no saben o no contestaron 9%.

Tanto Lula como Bolsonaro subieron un punto desde el estudio divulgado una semana atrás.

El escenario cambia levemente cuando a los encuestados se les da una lista definida de candidatos. Allí Lula aparece con 42% y Bolsonaro con 37%. Del resto de los candidatos, ninguno supera el 5%.

En esta segunda pregunta Lula subió dos puntos y Bolsonaro se mantuvo igual con respecto a una semana atrás.

De cara a la segunda vuelta, en una eventual disputa entre Lula y Bolsonaro, el actual presidente aparece delante con 46% contra el 44% de su competidor. Exactamente una semana atrás Lula tenía el mismo porcentaje y Bolsonaro un punto porcentual más. Si bien la brecha entre ambos se agrandó, sigue estando dentro del margen de error, por lo que se trata de un empate técnico.

La encuesta también muestra cómo le iría a Lula contra otros eventuales contendientes, en un escenario poco probable dado que ninguno aparece con chances reales de pasar al balotaje por tener escasos porcentajes de intención de voto.

Lula contra Ronaldo Caiado ganaría por 46% contra 42%, también le ganaría a Romeu Zema por 48% a 39%, a Renan Santos por 48% a 37% y a Augusto Cary por 46% a 41%.

El domingo 4 de octubre 158 millones de electores están convocados a votar en unos comicios en los que, además de la Presidencia de la República, se renovará la Cámara de los Diputados, dos tercios del Senado y se elegirá a los 27 gobernadores regionales.