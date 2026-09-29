Inumet emite dos alertas amarillas por lluvias abundantes y tormentas fuertes para este martes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes dos alertas amarillas por persistencia de lluvias abundantes y tormentas fuertes.En principio, esta doble advertencia se actualizará sobre las 9:00 de la mañana o ante cambios significativos.

Sobre una de las alertas, que abarca el noreste del país, dice Inumet que "el área será afectada por precipitaciones abundantes, con valores entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual". "Podrán estar acompañadas por tormentas aisladas", añade.

Con respecto a la otra advertencia, que es para el sur, suroeste y centro, el aviso indica que "el área será afectada por tormentas fuertes" que "podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

Alerta meteorológica del 29 de setiembre de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla por lluvias abundantes

Artigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

Cerro Largo: Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Ramón Trigo.

Rivera: todo el departamento

Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Localidades afectadas por la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Canelones: todo el departamento

Colonia: todo el departamento

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: todo el departamento

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.

San José: todo el departamento

Soriano: todo el departamento

Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Se esperan fuertes vientos en zonas costeras del sur este martes

Inumet ya había advertido en un aviso especial a la población que para este martes "se espera un aumento en el gradiente de presión que generará vientos fuertes y persistentes del suroeste con valores entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h", y "este sistema afectará principalmente las zonas costeras del sur (lo que incluye a Montevideo) y el este".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.