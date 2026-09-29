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Inumet emite dos alertas amarillas por lluvias abundantes y tormentas fuertes para este martes

El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte que se espera la persistencia de lluvias abundantes y la ocurrencia de tormentas fuertes que podrán estar acompañadas por granizo y ráfagas de viento.

El País
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29/09/2026, 07:14
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Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes dos alertas amarillas por persistencia de lluvias abundantes y tormentas fuertes.En principio, esta doble advertencia se actualizará sobre las 9:00 de la mañana o ante cambios significativos.

Sobre una de las alertas, que abarca el noreste del país, dice Inumet que "el área será afectada por precipitaciones abundantes, con valores entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual". "Podrán estar acompañadas por tormentas aisladas", añade.

Con respecto a la otra advertencia, que es para el sur, suroeste y centro, el aviso indica que "el área será afectada por tormentas fuertes" que "podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

El pronóstico para el martes 29 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

Alerta meteorológica del 29 de setiembre de 2026.
Alerta meteorológica del 29 de setiembre de 2026.
Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla por lluvias abundantes

Artigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

Cerro Largo: Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Ramón Trigo.

Rivera: todo el departamento

Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Localidades afectadas por la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Canelones: todo el departamento

Colonia: todo el departamento

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: todo el departamento

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.

San José: todo el departamento

Soriano: todo el departamento

Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País

Se esperan fuertes vientos en zonas costeras del sur este martes

Inumet ya había advertido en un aviso especial a la población que para este martes "se espera un aumento en el gradiente de presión que generará vientos fuertes y persistentes del suroeste con valores entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h", y "este sistema afectará principalmente las zonas costeras del sur (lo que incluye a Montevideo) y el este".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Anuncian lluvias y fuertes vientos en Montevideo previo a un marcado descenso térmico a mediados de semana

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