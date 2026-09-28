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Anuncian lluvias y fuertes vientos en Montevideo previo a un marcado descenso térmico a mediados de semana

La capital registrará tormentas aisladas y fuertes rachas del suroeste durante el martes. Hacia el miércoles el tiempo mejorará pero las temperaturas mínimas y máximas caerán.

El País
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28/09/2026, 08:03
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Pronóstico lluvias previstas en la madrugada del martes 29 de setiembre de 2026, según Ventusky.
Pronóstico lluvias previstas en la madrugada del martes 29 de setiembre de 2026, según Ventusky.
Foto: Ventusky

Uruguay atraviesa horas de inestabilidad, fundamentalmente en el norte, donde las lluvias prácticamente no han cesado en los últimos días. En paralelo a la emisión de una alerta meteorológica naranja y otra amarilla en la mañana de este lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene un aviso especial que advierte por inclemencias que continuarán "afectando principalmente el norte del territorio".

"Los acumulados de precipitación más significativos en todo el evento se esperan en el norte del país, con valores estimados entre 80 y 120 mm", añade la publicación, que señala que "en zonas de tormentas podría registrarse caída de granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica".

Inumet emite una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas para este lunes

¿Cuándo vuelve a llover en Montevideo?

No solo el norte se verá afectado por inclemencias. Según Inumet, el martes "se espera un aumento en el gradiente de presión que generará vientos fuertes y persistentes del suroeste con valores entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h", y "este sistema afectará principalmente las zonas costeras del sur (lo que incluye a Montevideo) y el este".

Estado del tiempo. Marea alta y vientos en la rambla de Montevideo. Foto: Archivo El País
Marea alta y vientos en la rambla de Montevideo.
Foto: Archivo El País

No obstante, en Montevideo no solo se esperan fuertes vientos. En el pronóstico de Inumet para el área metropolitana ya se prevén precipitaciones aisladas este lunes, como ocurrió durante el domingo. El martes se espera que las lluvias sean un poco más intensas y que haya tormentas, y además se pondrá ventoso, con rachas de 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores.

La temperatura irá bajando: la mínima el lunes será de 14° y la máxima de 21°, el martes pasará a 14° y 19° y el miércoles a 11° y 16°, ya sin lluvias ni vientos fuertes.

Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de Meteoblue que indica que habrá una mejora temporaria este lunes en Montevideo y que volverán las lluvias el martes con ráfagas de viento de 60 y 80 kilómetros por hora, fundamentalmente en la tarde.

También mostró otro pronóstico que indica que una "baja presión atmosférica" se va a desplazar desde el litoral argentino hacia Uruguay el martes y "se internará en el océano Atlántico". "Para las 21:00 horas del martes, el centro se situará frente a Punta del Este provocando fuertes vientos del sur y suroeste (60/80 km/h) sobre la costa uruguaya", apuntó el especialista.

El pronóstico para el lunes 28 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

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