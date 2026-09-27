El pronóstico para el lunes 28 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de lunes 28 de setiembre de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 28 de setiembre de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por alta nubosidad, lluvias en varias zonas y actividad eléctrica, con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 12°C hasta una máxima de 28°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sector E a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará cubierto, con mejoras temporarias, neblinas, lluvias y tormentas, mientras el viento seguirá del sector E a 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h y ráfagas fuertes vinculadas a la actividad eléctrica, con mínima de 16°C y máxima de 28°C.
Para el noreste, la mañana se presentará cubierta, con neblinas, precipitaciones y tormentas; los vientos serán del sector E a 10-40 km/h, con rachas de 50 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto, con mejoras temporarias, neblinas, lluvias y tormentas, vientos del sector E a 20-40 km/h, períodos de variables de 0-10 km/h y rachas de 50 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 24°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, neblinas, precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del sector E a 20-30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, también con mejoras temporarias, lluvias y probables tormentas, bajo viento del sector E a 20-30 km/h, con mínima de 15°C y máxima de 21°C.
En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará nuboso a cubierto, con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del sector E a 20-30 km/h. Para la tarde y la noche continuará la misma tendencia de cielo nuboso y cubierto con mejoras temporarias, aunque con lluvias aisladas, viento del sector E a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 22°C.
En el este, la mañana se perfila nubosa y cubierta, con mejoras temporarias y chaparrones; el viento soplará del NE y E a 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h. Hacia la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso a cubierto, con mejoras temporarias, neblinas y precipitaciones aisladas, mientras los vientos serán del sector E a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con mínima de 12°C y máxima de 20°C.
Para Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y viento del sector E a 20-30 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con lluvias aisladas, viento del sector E a 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 16°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con chaparrones y viento del sector E a 20-30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con nuevos chaparrones, viento del sector E a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 15°C y máxima de 21°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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