Corea del Sur vs. Uruguay en vivo: seguí en directo el minuto a minuto del amistoso de la Celeste en Seúl

Uruguay vuelve a salir a escena y esta vez para enfrentarse a Corea del Sur (08:00) en un nuevo amistoso de la gira asiática por la fecha FIFA que marca también los primeros partidos de Diego Forlán como técnico interino de la Celeste.

El duelo ante los surcoreanos —que contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los cables del interior, así como también AUFTV y DGO, vía streaming— llega luego de la derrota por 3-1 ante Japón en la ciudad de Miyagi del pasado jueves con la que comenzó la serie de encuentros que terminará el próximo martes 6 de octubre enfrentando a India.

El equipo que cuenta con Heung Min Son como principal figura viene de golear 3-0 a Ecuador y ahora se medirá ante la Celeste que seguramente rotará el equipo respecto a lo que fue el partido ante los nipones teniendo en cuenta que Cachavacha utilizó a 17 de los 26 jugadores que convocó y los seis que entraron como relevos lo hicieron luego de los 60 minutos.