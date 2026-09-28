Corea del Sur vs. Uruguay en vivo: seguí en directo el minuto a minuto del amistoso de la Celeste en Seúl

Uruguay vuelve a salir a escena y esta vez para enfrentarse a Corea del Sur (08:00) en un nuevo amistoso de la gira asiática por la fecha FIFA que marca también los primeros partidos de Diego Forlán como técnico interino de la Celeste.
El duelo ante los surcoreanos —que contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los cables del interior, así como también AUFTV y DGO, vía streaming— llega luego de la derrota por 3-1 ante Japón en la ciudad de Miyagi del pasado jueves con la que comenzó la serie de encuentros que terminará el próximo martes 6 de octubre enfrentando a India.
El equipo que cuenta con Heung Min Son como principal figura viene de golear 3-0 a Ecuador y ahora se medirá ante la Celeste que seguramente rotará el equipo respecto a lo que fue el partido ante los nipones teniendo en cuenta que Cachavacha utilizó a 17 de los 26 jugadores que convocó y los seis que entraron como relevos lo hicieron luego de los 60 minutos.
La racha negativa que buscará cortar Darwin Núñez
El delantero del Diriyah lleva 17 partidos sin poder marcar con la camiseta de Uruguay es uno de los principales debes que tiene en la Celeste luego de un pasaje muy destacado en el inicio de la era Bielsa. Si solo se tienen en cuenta los minutos que disputó, se alcanzan 12 encuentros completos sin tantos.
Diego Forlán podría cambiar los laterales ante Corea
Luego de que ante Japón jugaran Nahitan Nández y Juan Manuel Sanabria por derecha e izquierda, respectivamente, Diego Forlán podría meter mano en ese sector del campo de juego y darle la titularidad a Guillermo Varela y Joaquín Piquerez.
"Ya saben el gran jugador que es Sonny"
Rodrigo Bentancur también habló en conferencia de prensa y habló de Heung Min Son, quien fuera su compañero en Tottenham: ""Con Sonny no hablé todavía pero va a ser un gusto volver a verlo después de un poco de tiempo que ya no lo veo en el club, va a ser un placer poder enfrentarlo. No hablé con mis compañeros sobre él pero todos ya saben el gran jugador que es, voy a tratar de hacer lo posible para que no nos haga ningún gol".
Conferencia de MD-1 con Rodrigo Bentancur al micrófono 🎩 pic.twitter.com/CNOPKiWzL0— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 27, 2026
"Sabemos que va a ser un partido complicado"
"Sabemos que va a ser un partido muy difícil, tuve la oportunidad de enfrentar a Corea también como jugador. Sé que obviamente que son jugadores de mucha intensidad, jugadores físicos con mucha calidad y con muchos jugadores que hoy en día juegan en las mejores ligas del mundo y eso obviamente hace que el nivel de la selección y el nivel del fútbol coreano vaya creciendo. Sabemos que va a ser un partido complicado para nosotros como también va a serlo para ellos", afirmó Diego Forlán en la previa.
Forlán habló en conferencia de prensa a un día del duelo con Corea del Sur 🗣️ pic.twitter.com/PV0QBFMsfT— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 27, 2026
Corea del Sur viene de golear a Ecuador
La selección surcoreana, que tiene a Heung Min Son como su principal figura y que cuenta con el entrenador español Robert Moreno, viene de superar 3-0 a la Ecuador de Marcelo Gallardo en el debut del Muñeco como DT de la Tri.
¿Qué marcan los antecedentes?
Uruguay y Corea del Sur ya se enfrentaron 10 veces en su historia. Algunas en amistosos y otros en duelos oficiales. El registro es de siete victorias de la Celeste, dos empates y un solo triunfo para los surcoreanos. El último cruce fue en marzo de 2023 con triunfo uruguayo por 2-1.
Uruguay viene de caer 3-1 ante Japón
La Celeste comenzó su serie de partido en Asia con derrota 3-1 ante Japón en un partido donde recibió un castigo demasiado duro respecto a lo que fue el trámite. De hecho los dos goles de la victoria nipona llegaron a los 90 y a los 95.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Uruguay hace su segunda presentación en la gira asiática por la fecha FIFA y con Diego Forlán como entrenador. En este caso se enfrenta a Corea del Sur en Seúl.