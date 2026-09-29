Las 20 propiedades más caras de Montevideo: ¿en qué barrios están las casas y apartamentos millonarios?

Las 20 propiedades de mayor valor relevadas por Inmuebles de Gallito Luis entre agosto y setiembre se ofrecen por precios de hasta US$ 3,3 millones. Se trata de 10 casas y 10 apartamentos ubicados en distintos barrios de Montevideo, entre los que se destacaron Punta Carretas, Carrasco y Puerto del Buceo como las zonas que concentran buena parte de la oferta más costosa.

El relevamiento incluye propiedades de grandes superficies, varios dormitorios en suite, piscinas y garajes para varios vehículos. ¿Cuáles son esas propiedades más exclusivas del mercado inmobiliario uruguayo?

Entre las 10 casas de mayor valor, la más destacada de todas se encuentra en Carrasco Sur y tiene un precio de US$ 1.600.000, con gastos comunes por aproximadamente $ 20.000. En este caso, la propiedad cuenta con tres plantas y 519m2 de terreno, con cuatro dormitorios y cinco baños. También tiene jardín privado con barbacoa, piscina y un garaje para tres autos. A su vez, la unidad cuenta con losa radiante, sistema de cámaras y de video portero, con rondas periódicas de patrullaje por el predio.

La propiedad en Carrasco Sur. Foto: Inmuebles Gallito Luis.

El segundo puesto de casas más caras en Montevideo durante el período agosto-setiembre se lo lleva una unidad en Pocitos, ubicada en José Ellauri y Jaime Zudáñez por US$ 1.500.000. Cuenta con una superficie de 381m2 en un terreno de más de 1.000m2, cinco dormitorios distribuidos en dos plantas y un baño.

Con el mismo precio, el tercer puesto de casas más caras se lo lleva una unidad de dos plantas ubicada en el barrio Golf por US$ 1.500.000. Construida en el año 2010, cuenta con más de tres baños, cuatro dormitorios, una superficie de 560m2 y un fondo de 250m2 con piscina climatizada y dos garajes con capacidad para cuatro autos.

Mercado Inmobiliario. Foto: Archivo El País.

La cuarta unidad más cara en Montevideo se encuentra en el barrio Cordón por US$ 1.350.000. Construida en el año 1950, cuenta con tres plantas, más de cuatro dormitorios en suite, siete baños, una superficie de 750m2, un estacionamiento privado para siete autos.

La cuarta casa más cara en Montevideo ubicada en el barrio Cordón. Foto: Rebal Inmobiliaria.

En el quinto puesto aparece una unidad en el barrio privado San Nicolás, con un precio de US$ 1.300.000, con gastos comunes de aproximadamente $ 20.000. Construida en el año 2013, tiene cinco dormitorios y cinco baños distribuidos en dos plantas. Cuenta con una superficie de 273m2 y un garaje para cinco autos. También tiene barbacoa techada con parrillero.

Construida en el año 1975, la sexta unidad más cara del período agosto-setiembre está ubicada en el Prado, sobre la calle Avenida Juan Carlos Blanco, próximo a Lucas Obes por un precio de US$ 1.300.000. Tiene cuatro dormitorios, más de tres baños, garaje para dos autos, tres estufas, lavadero con baño, cerca eléctrica, portones automatizados, cámaras y alarma.

Unidad ubicada en el Prado. Foto: Inmuebles Gallito Luis.

En el séptimo puesto aparece otra unidad en Carrasco por US$ 1.100.000, sobre la calle Lieja y Eduardo Acevedo. Cuenta con una superficie de 1.296m2 distribuidos en dos plantas, más de cuatro dormitorios, uno de ellos en suite con jacuzzi y más de tres baños. A su vez, tiene un garaje para dos autos y una cochera techada para otros dos.

Unidad ubicada en Carrasco. Foto: Inmuebles Gallito Luis.

En octavo lugar aparece una unidad de tres dormitorios en suite y dos pisos en Punta Gorda por US$ 1.090.000, ubicada en la calle José Acquistapace y Avenida General Rivera. La casa fue construida en 1953, tiene una superficie de 352m2 en un terreno total de 600m2, tres dormitorios en suite, más de tres baños, piscina climatizada, barbacoa cerrada con parrilla interior y cochera para dos autos.

La novena casa más cara del período agosto-setiembre está en el barrio Carrasco, con un valor de US$ 1.020.000 y gastos comunes de aproximadamente $ 15.000. Construida en 2024, tiene dos plantas, cochera para dos autos, tres dormitorios en suite y tres baños completos.

En el último puesto de las 10 casas más caras de Montevideo aparece una unidad de tres plantas en Puerto del Buceo por US$ 960.000, ubicada sobre la calle Rizal y Pedro Bustamante. Tiene cuatro dormitorios, uno en suite y otros tres baños.

Unidad ubicada en Puerto Buceo. Foto: Inmuebles Gallito Luis.

Apartamentos

En el caso de los apartamentos, el más caro de todos se encuentra en Punta Carretas a US$ 3.302.000, ubicada sobre Bulevar General Artigas y Ramón Fernández, frente al Club de Golf. Es un penthouse dúplex con más de tres baños y más de cuatro dormitorios, en una superficie de 630m2.

En el segundo puesto aparece uno de cuatro dormitorios en suite en Puerto del Buceo por US$ 1.500.000, con gastos comunes de aproximadamente $ 64.569. Ubicada en el Edificio Caleus, frente al mar, la propiedad también tiene cochera para cuatro autos, más de tres baños, parrillero y lavadero.

Vista aerea del Puerto del Buceo de la ciudad de Montevideo desde el WTC, ND 20250917, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

En el tercer lugar de los apartamentos más caros de Montevideo en el período agosto-setiembre aparece uno de dos dormitorios en Punta Gorda por US$ 1.400.000. Ubicada sobre la Rambla República de México, a pasos de la Plaza de la Armada, la propiedad tiene tres baños y un garaje para tres autos.

La unidad en Punta Gorda. Foto: Inmuebles Gallito Luis.

En el cuarto puesto de los apartamentos más caros de Montevideo aparece uno de cuatro dormitorios (dos en suite con vestidor) en Carrasco por US$ 1.250.000, con gastos comunes de aproximadamente $ 34.133. Tiene cuatro baños y una barbacoa de uso común para todo el edificio.

Con el mismo precio de US$ 1.250.000, en el quinto lugar aparece uno en Punta Carretas, con gastos comunes de aproximadamente $ 40.000. La propiedad tiene cuatro dormitorios en suite, tres baños completos y uno social, losa radiante, calefacción a gas y cochera para cinco autos.

Unidad en Punta Carretas. Foto: Inmuebles Gallito Luis.

En el sexto lugar se ubica una unidad en el barrio Golf a US$ 1.000.000, con gastos comunes de aproximadamente $ 46.025, sobre la calle Bulevar General Artigas y Francisco García Cortinas. La propiedad cuenta con una superficie de 195m2, tres dormitorios en suite, un baño social y cochera para dos autos.

El séptimo puesto se lo lleva un apartamento ubicado en el Centro a US$ 995.000, con gastos comunes de aproximadamente $ 20.400. La propiedad cuenta con cuatro dormitorios en total (dos de ellos en suite) y garaje para dos autos.

Por otro lado, el octavo puesto de unidades más caras en edificios se lo lleva una ubicada en Villa Biarritz (sobre la calle Blanca del Tabaré e Hidalgos) por US$ 950.000, con gastos comunes de aproximadamente $ 35.600. Cuenta con tres dormitorios, tres baños y dos garajes independientes.

En el penúltimo lugar de la lista se encuentra otro apartamento en Punta Carretas (sobre Bulevar General Artigas y Benito Nardone) , por US$ 855.000 y gastos comunes aproximados de $ 18.104.

Tiene tres dormitorios (dos de ellos en suite), tres baños y parrillero. El edificio también cuenta con amenities como gimnasio y portero eléctrico.

En el último puesto de los 10 apartamentos más caros de Montevideo en el período agosto-setiembre aparece otra unidad en Punta Carretas por US$ 790.000, con gastos comunes de aproximadamente $ 26.000.

Unidad en Punta Carretas. Foto: Inmuebles Gallito Luis.

Construida en el año 1999, la propiedad está ubicada frente al Club de Golf sobre Bulevar Artigas, con tres dormitorios y tres baños completos. A su vez, cuenta con dos espacios para garaje y portería física las 24 horas.