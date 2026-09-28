Oddone analizó el nuevo informe del FMI sobre la economía de Uruguay: "Lo tomamos con muy buenos ojos"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó este lunes de una conferencia en conjunto con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y con la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, Anabel González, y luego dio una rueda de prensa en la que le consultaron por diversos asuntos, entre ellos el informe que redactó el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Uruguay la semana pasada.

Oddone dijo que "Uruguay no tiene un programa financiero vigente con el Fondo desde hace más de 20 años gracias a la estabilidad macroeconómica del país pero sí tiene, como miembro del Fondo, dos visitas anuales con un reporte anual".

Reacción del Ministerio de Economía ante la revisión del FMI

Este último informe "lo tomamos con muy buenos ojos", dijo Oddone, "en primer lugar por los comentarios que han sido realizados respecto a la capacidad de resistencia que Uruguay tiene para gestionar shocks externos relevantes". Entre ellos destacó "el shock climático de los últimos años y en particular del último verano, y el shock petrolero". En segundo lugar porque "reafirma que la trayectoria de crecimiento de la economía uruguaya cuando uno no toma en cuenta la sequía está en línea con el crecimiento por encima del 1,3%".

"Por lo cual, a pesar de que el FMI hizo una revisión a la baja del crecimiento esperado para este año por consideraciones vinculadas a aspectos climáticos, creemos que esa revisión es una lectura adecuada de lo que nosotros en el equipo económico estamos viendo que pasa en el Uruguay", sentenció Oddone.

El ministro reconoció que en los últimos meses hubo en Uruguay "discusiones de tipo político" sobre las proyecciones económicas pero "la lectura del Fondo es rigurosa, adecuada y contribuye a dar un debate público más asentado en la evidencia".



Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Proyecciones de crecimiento, inflación y déficit fiscal para 2026 y 2027

Una misión técnica del FMI encabezada por Raphael Espinoza estuvo en Uruguay desde el 14 de setiembre hasta el 24 para evaluar la economía in situ, en el marco de la consulta por artículo 4°, que corresponde a los países miembros del organismo. La misión tuvo reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cámaras empresariales, sindicatos y la academia.

El FMI ve que “los riesgos macroeconómicos se inclinan a la baja” e identificó dos “escenarios negativos” que tienen su origen en el contexto internacional: “Condiciones financieras mundiales más restrictivas y shocks en el precio del petróleo”, aunque este último está mitigado por “la elevada proporción de energía renovable en Uruguay”. A su vez, señaló que “los shocks relacionados con condiciones meteorológicas, incluido El Niño, plantean riesgos para la agricultura”.

Por otro lado, “las amplias reservas de liquidez y las condiciones favorables de endeudamiento limitan los riesgos a corto plazo. Los riesgos sistémicos permanecen contenidos, debido a un ratio crédito sobre Producto Interno Bruto (PIB) bajo, bancos líquidos y bien capitalizados, y un nexo soberano-bancario limitado”, añadió.

Para el FMI “los escenarios positivos incluyen ingresos agrícolas más altos, nuevas oportunidades para acceder a mercados y atraer inversiones, también gracias al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y efectos de las reformas más fuertes de lo previsto”.

Según el staff técnico del organismo, “la combinación de políticas debería centrarse en preservar los objetivos de consolidación fiscal estructural, mantener una política monetaria reactiva para continuar anclando las expectativas de inflación e implementar reformas para fortalecer los canales de transmisión de políticas e impulsar el crecimiento potencial”.

El FMI prevé un crecimiento del PIB de 1,3% en 2026, “debido al efecto de la sequía sobre la agricultura” ya que “el resto de la economía está creciendo en torno a su potencial” y para 2027 el PIB se expandiría 2,4% “a medida que se reduzca la brecha del producto”.

A su vez, estima que “la inflación se estabilice en la meta de 4,5% a fines de 2026 y en 2027, acompañada de un aumento gradual de la tasa de política monetaria a un nivel neutro”. Respecto al déficit fiscal, el FMI proyecta que seguirá acorde con los objetivos del Presupuesto en 2026 y 2027.