De Ta-Ta a Enjoy: las grandes compras que van marcando el mercado de fusiones y adquisiciones en Uruguay en 2026

El mercado uruguayo de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) transita 2026 con señales mixtas. Mientras algunos asesores observan un nivel de actividad similar al del año pasado y un flujo que anticipa nuevos cierres hacia fin de año y comienzos de 2027, otros advierten una moderación en la cantidad de operaciones. Sin embargo, la mayoría opina que los procesos se volvieron más largos, selectivos y exigentes, con revisiones más profundas sobre precios, riesgos y estructuras. Además, los especialistas consultados por El País también identifican un volumen relevante de procesos todavía abiertos de cara a 2027.

KPMG

Para Santiago Ribeiro y Magdalena Perutti, consultor senior y socia de Deal Advisory de KPMG respectivamente, la evaluación de 2026 es positiva en cantidad de operaciones, aunque estiman una caída respecto de 2025 en el monto involucrado. Según los dos expertos, esto último se explica, en parte, porque el año pasado estuvo marcado por una operación superior a US$ 400 millones correspondiente a la venta de la filial uruguaya de Telefónica a la multinacional Millicom (Tigo).

Según los expertos de KPMG, 2026 heredó además un “back-log” importante de procesos iniciados el año anterior y que terminaron cerrando en los últimos meses. A eso se sumaron el impulso de consumo y retail, en particular por la “consolidación del canal farmacéutico”, y el movimiento en energía a partir del “ingreso de operadores internacionales a la exploración offshore” de petróleo.

Con el tercer trimestre todavía sin finalizar, la firma tiene identificadas al menos 37 transacciones de M&A en Uruguay, frente a las 46 operaciones con las que cerró todo 2025.

Entre las operaciones de mayor porte destacaron la adquisición del portafolio del Grupo de Narváez en Uruguay por parte del paraguayo Grupo Vierci —que incluyó Ta-Ta, San Roque, Multiahorro Hogar, BAS y Frontoy— (por entre US$ 150 millones y US$ 200 millones) y la compra de Enjoy (ex Conrad) por parte de la brasileña JHSF Península, por aproximadamente US$ 160 millones.

Proyecto de JHSF Península para el Enjoy. Foto: JHSF Capital.

También resaltaron el movimiento registrado en energía, con la entrada de Qatar Energy y la italiana Eni en bloques de exploración petrolera offshore.

En cuanto a sectores, Ribeiro y Perutti identificaron que consumo y retail concentró 14 de las 37 operaciones relevadas, equivalente al 38% del total. De ellas, 12 estuvieron vinculadas al proceso de consolidación del canal farmacéutico, incluyendo la adquisición de 10 locales de Farmaglobal por Farmacity y la compra de otras dos farmacias por Farmashop.

Energía se ubicó segundo, con seis operaciones y el 16% del total, frente a solamente dos transacciones durante todo 2025. Industria y manufactura sumaron cinco operaciones (14%), “mayormente concentradas en el rubro agroindustrial” y Tecnología, Medios y Telecomunicaciones otras cuatro (11%).

La firma también observa que continúan predominando las transacciones de control, algo que interpreta como una señal de que los inversores buscan manejar efectivamente los negocios adquiridos y no únicamente obtener una rentabilidad financiera de corto plazo.

De cara a los próximos meses, Ribeiro y Perutti advirtieron que la suba de tasas de interés pueden incidir en el costo de financiamiento, las valuaciones y las expectativas de compradores y vendedores, generando procesos más extensos y selectivos. De todas formas, el volumen de operaciones en curso permite a la firma prever “una agenda sostenida de actividad hacia el cierre de 2026 y a lo largo de 2027”.

Dentons Jiménez de Aréchaga

Por su parte, Fernando Jiménez de Aréchaga, socio de Dentons Jiménez de Aréchaga, definió a 2026 como “un año de consolidación” para el mercado local.

A su juicio, se mantiene un dinamismo saludable, sin oscilaciones abruptas y con capacidad para absorber operaciones relevantes. Entre ellas mencionó la concreción de BTG Pactual-HSBC (por US$ 211 millones), la adquisición de Enjoy por JHSF/Fasano y la compra de Ta-Ta y San Roque por Grupo Vierci.

“Uruguay, como siempre, juega su propio partido: un mercado más chico pero estable, que se mueve al ritmo de la calidad de los activos que se ponen en juego”, agregó.

En términos de actividad, Jiménez de Aréchaga consideró que el año está bastante alineado con 2025. La cantidad de operaciones cerradas puede ser algo menor, sostuvo, pero los montos transados se mantienen o incluso pueden superar los del año pasado gracias a “algunas transacciones de envergadura".

El socio de Dentons observa, además, un cambio en la dinámica de los procesos. “No es un volumen especialmente alto, pero hay trabajo en profundidad”, afirmó. Según su visión, los compradores son “más exigentes” y las negociaciones requieren “más tiempo”.

En materia sectorial, destacó tecnología y software, energía e infraestructura, servicios financieros y fintech, agronegocios y agroindustria, consumo y retail. También identificó a la educación como un sector “emergente” dentro del mercado de M&A.

Sector tecnologías de la información. Foto: archivo El País.

Para Jiménez de Aréchaga, la incertidumbre internacional sí repercute, aunque “más en la forma que en el fondo”. No observa una retirada de los inversores, sino procesos con “más preguntas”, “menor tolerancia al error” y “estructuras más conservadoras”.

También percibe una evolución entre los empresarios uruguayos. “Más que una mayor disposición a vender, lo que hay es una mayor sofisticación del empresariado”, sostuvo. La venta, indicó, es vista cada vez menos como “una salida forzada” y más como una “herramienta de generación de valor”.

Para el cierre del año espera una mayor dinámica, principalmente por operaciones que se encuentran avanzadas. “No esperamos un boom, pero sí una continuidad —y quizá una leve aceleración— de este mercado ordenado y selectivo”, afirmó.

Ferrere

En tanto, Clara Porro, asociada senior de Ferrere, señaló que el mercado transita 2026 con una dinámica de continuidad respecto de 2025, aunque con un comienzo “algo más lento” en materia de nuevas operaciones y una recuperación posterior.

La firma observa “un flujo constante de procesos en análisis, negociaciones avanzadas” e interés tanto de inversores locales como internacionales. Sin embargo, en cantidad de operaciones la actividad se encuentra algo por debajo del año pasado.

Para Porro, uno de los rasgos principales de 2026 es que “el mercado se volvió más selectivo”. Existe una cantidad significativa de operaciones abiertas y procesos de due diligence, pero una mayor cautela al momento de concretar los cierres.

A eso se suma una mayor participación de Uruguay dentro de operaciones de alcance regional o internacional, mientras que, según Porro, parecen haberse reducido las transacciones en las que el objetivo principal y exclusivo es una compañía uruguaya.

Porro también destacó que Tecnología y software —incluyendo inteligencia artificial—, servicios financieros y fintech, energía y renovables, agroindustria y agronegocios, consumo y retail, real estate, infraestructura y educación figuran entre las áreas de mayor interés.

En tecnología, Porro identifica particularmente “el interés de fondos de private equity por empresas” y “software factories uruguayas que evolucionaron hacia modelos vinculados a inteligencia artificial”.

Personas trabajan con inteligencia artificial. Foto: Magnific.

Sobre el efecto del escenario internacional, consideró que la incertidumbre geopolítica, la volatilidad y las tasas de interés impactan fundamentalmente sobre “la velocidad, las valuaciones y la estructura de las operaciones, más que en la decisión de concretarlas”.

Porro también observa una mayor apertura de compañías uruguayas a estudiar ventas totales o parciales y asociaciones con socios estratégicos. En este caso, la sucesión en empresas familiares aparece nuevamente como uno de los factores detrás de esa tendencia, además de compañías que requieren “capital, conocimiento, tecnología o capacidad de expansión”.

Tras el comienzo más lento del año, la firma prevé una recuperación durante el segundo semestre.

Guyer & Regules

Guzmán Rodríguez, socio de Guyer & Regules, también observó un comienzo de 2026 más lento, seguido por una aceleración durante los meses posteriores, particularmente en inteligencia artificial y software, aunque también en real estate y energía.

Para Rodríguez, el buen momento del M&A contrasta con el bajo crecimiento de la economía uruguaya.

“El mercado de M&A no siempre se comporta en relación proporcional con el crecimiento del país”, afirmó. En tecnología, por ejemplo, varias compañías uruguayas “tienen la enorme mayoría de sus clientes en Estados Unidos” y otros mercados, por lo que su atractivo puede desprenderse de la coyuntura local.

A su entender, que exista un buen número de operaciones pese al bajo crecimiento “dice mucho también de la apuesta de inversores a Uruguay en el largo plazo y de la estabilidad de la economía”.

Negocios. Foto: PxHere.

Entre las operaciones recientes mencionó la adquisición de Tryolabs por Qubika en tecnología, la compra de Aerocargas por DHL, la adquisición de parques solares de Atlas por Ardian.

Destacó especialmente el caso de Tryolabs, al que calificó como “particularmente icónico” por tratarse de una “compañía uruguaya pionera en inteligencia artificial” y con fuerte incidencia “en la formación de talento local en software e IA”.

Hacia adelante, Guyer & Regules identifica una tendencia que considera cada vez más relevante: el aumento de compradores financieros que operan mediante plataformas de “buy and build”. En esas estructuras, un comprador adquiere una compañía y posteriormente incorpora otras empresas del mismo sector, mientras que el vendedor original puede permanecer como accionista minoritario de la sociedad que consolidará esos activos mediante un mecanismo conocido como “rollover”.

Según Rodríguez, es una modalidad que ya existía, pero que ahora aparece con mayor frecuencia y plantea desafíos financieros y jurídicos diferentes a los de una compraventa tradicional.

PwC

Por otro lado, Patricia Marques, socia de PwC, y Fabrizio Solía, director de Deals de la firma, evaluaron que, luego de un comienzo algo cauteloso por el contexto geopolítico, el mercado se dinamizó desde el segundo trimestre y actualmente se encuentra “bastante activo”.

PwC observa un nivel de actividad similar al de 2025 y buenas perspectivas por la cantidad de procesos abiertos o bajo análisis. “Si las condiciones macro se mantienen, seguramente nos encontremos con varios cierres en los próximos meses”, señalaron.

En la comparación regional, Marques y Solía destacaron que Uruguay mantiene proporcionalmente “un nivel interesante de transacciones” y que, a diferencia de mercados como Argentina, su dinámica no está tan directamente vinculada a los “ciclos económicos”.

Entre los sectores más activos señalaron consumo y retail, servicios financieros, producción agropecuaria y tecnología, con un crecimiento marcado de esta última y de las fintech dentro del segmento financiero.

Fintech Fintech. Foto: Canva.

La firma también observa que los empresarios uruguayos incorporan progresivamente la eventual venta de sus compañías dentro de sus alternativas estratégicas y se preparan con mayor anticipación.

“Está comprendiendo que prepararse para este tipo de transacciones protege el valor de su empresa ante un eventual proceso de venta”, sostuvieron.

Exante

Priscilla Pelusso, socia de Exante, es más cautelosa que la de algunos de sus colegas. Hasta el momento, la consultora identificó 23 transacciones en Uruguay, de las cuales 19 consideran operaciones de M&A.

Con casi tres trimestres transcurridos, Pelusso entiende que “el número de transacciones registradas hasta el momento representa aproximadamente la mitad, o incluso menos, de los niveles relevados durante 2024 y 2025”, señaló.

Exante observa una tendencia decreciente en la actividad desde el segundo trimestre de 2025. Si bien el tercer trimestre de este año muestra hasta ahora una actividad “ligeramente superior" al mismo período del año pasado, el acumulado sigue presentando “una caída significativa".

Según Pelusso, Uruguay acompaña el escenario regional de mayor cautela, aunque la contracción local parece algo más pronunciada, algo que vinculó también al pequeño tamaño del mercado uruguayo.

En cuanto a sectores, consumo masivo y distribución lideran la actividad, seguidos por tecnología y fintech, agronegocios e industria química y de alimentos. En conjunto, esas cuatro áreas representan casi el 80% de las operaciones relevadas por Exante.

Corral de Agronegocios del Plata. Foto: ADP

Para el cierre del año, la consultora tampoco espera una aceleración significativa. “A priori no visualizamos que el cierre de 2026 esté muy cargado en términos de nuevas transacciones”, indicó Pelusso, quien prevé que el año termine con una actividad “moderada y por debajo” de los dos ejercicios anteriores.

Ernst & Young

Marcelo del Guercio, socio de Ernst & Young, considera que el mercado muestra en 2026 un nivel “saludable”, con “un flujo sostenido de procesos” y especial protagonismo de “operaciones de tamaño medio”.

A su juicio, la actividad se mantiene en niveles similares a los de 2025 y compañías que priorizan “la calidad de las oportunidades por encima de la velocidad de ejecución”.

Del Guercio percibe una proporción relevante de transacciones “todavía en fases de negociación, valoración o estructuración”. Varias de ellas podrían alcanzar una definición hacia el último trimestre o durante el primer semestre de 2027 debido, entre otras razones, “a procesos de due diligence más profundos” y un mayor análisis de “riesgos regulatorios, fiscales y geopolíticos”.

Tecnología, servicios globales, fintech, energía e infraestructura se encuentran entre los sectores destacados, junto con logística, agroindustria y consumo masivo.

Del Guercio también observa “una mayor apertura” entre empresarios uruguayos a estudiar “alternativas de sucesión, incorporación de capitales o asociaciones estratégicas”.

Posadas

Por último, Fernando de Posadas, socio del estudio Posadas, calificó como “muy bueno” el desempeño del mercado en 2026 y destacó la participación de la firma del lado comprador en operaciones como la adquisición de HSBC por BTG Pactual y la compra de Enjoy por JHSF Uruguay.

Banco BTG Pactual. Foto: Archivo El País.

El estudio mantiene además diversos procesos abiertos en etapas de valuación y due diligence.

Entre los sectores donde observa mayor interés mencionó agronegocios, forestal, laboratorios y tecnología. A diferencia de otros asesores, De Posadas entiende que la incertidumbre internacional no afectó negativamente al mercado local y sostuvo que, por el contrario, “diría que ha favorecido”.

También fue directo respecto de la disposición de los empresarios a desprenderse de sus compañías: “Si hay buen precio, todos están interesados”.