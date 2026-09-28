"Debí haber tenido más recaudos": edil Gonzalo Gómez aseguró que desconocía actividad ilícita de Pablo Leiva

El edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez realizó este lunes una conferencia de prensa tras las polémicas suscitadas por la Operación Trazador, caso por el que un asesor suyo, Pablo Leiva, fuera condenado por lavado de activos. El episodio escaló tras acusaciones de una supuesta vinculación con un local de cobranzas de la esposa de Jorge Gandini, algo que el nacionalista ha negado.

Asimismo, Gómez también desvinculó en las últimas horas a Lucio Leiva, hijo del condenado que también se desempeñaba como asesor del edil y que fue desafectado de la investigación.

Gómez, sostuvo que la mayoría de las conversaciones que tuvo con Pablo Leiva fueron a través de su hijo, con quien tenía "un vínculo personal y de confianza". "Este es un vínculo de asesoramiento como el resto de los contratos que la Junta Departamental de Montevideo brinda a los ediles para su labor". En ese sentido, detalló que no realizan necesariamente tareas de asesoramiento, sino que hay "contratos de secretarios administrativos".

"Asumo el error de haber contratado a esta persona a través de la confianza que deposité en Lucio Leiva, quien entiendo que de buena fe me recomienda a su padre, entiendo que he sido abusado en mi confianza", indicó.

Al mismo tiempo, Gómez dijo desconocer "totalmente" las actividades ilícitas que llevaron a Pablo Leiva a ser condenado. "Yo conocía que trabaja en un cambio, y esa era la tarea que llevaba adelante de manera lícita y legal", añadió.

"Asumo la responsabilidad de haberlo contratado y no ser precavido a la hora de hacerlo, debí haber tenido más recaudos, en tanto que ocupo una responsabilidad pública", continúo Gómez.

El edil nacionalista Gonzalo Gómez en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Estefanía Leal/El País

Contacto con Delgado y renuncia de Lucio Leiva

Con respecto a la polémica sobre Jorge Gandini, Gómez dijo que ni el dirigente nacionalista ni nadie de su agrupación (Por La Patria) conocían a Pablo Leiva "más allá de que era el padre de Lucio Leiva". "Tampoco conocían el vínculo laboral que yo tuve a partir de diciembre del año pasado". En ese sentido, señaló que fue "una decisión personal" y que su equipo fue formado "en función de la demanda" de trabajo en la Junta Departamental.

Paralelamente, Gómez negó que Leiva militara en la lista 250 de Por la Patria y que integrara alguna lista, así como tampoco en el Partido Nacional.

Por otro lado, Gómez relató que Lucio Leiva le comentó que para no perjudicar al partido, "iba a apartarse", de su cargo de asesor y del Partido Nacional. "Valoro mucho esa decisión, que habla de una seriedad y un compromiso de asumir que esto es una polémica, pero quiero dejar en claro que la Fiscalía y la Policía lo liberó", añadió.

El edil nacionalista Gonzalo Gómez en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Estefanía Leal/El País

El edil nacionalista indicó que se puso a disposición del Partido Nacional y que en las últimas horas mantuvo diálogo con el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, y que el domingo fue recibido por la Comisión de Asuntos Políticos de la colectividad. "Comuniqué la renuncia de Lucio y también que mientras se esté tratando este tema, no correspondía ser parte del Directorio del Partido Nacional", que Gómez integra en representación de la Juventud.

"Creo que corresponde pedir disculpas a mi partido y a mi agrupación por todas las afectaciones a la credibilidad y el honor que estos acontecimientos han generado", reiteró Gómez.

En tanto Gómez entiende que "no hay mérito" para su renuncia como edil. Con respecto a Pablo Leiva, el curul señaló que "no hacía ninguna tarea".

"Se le pagaba el sueldo, eso está acreditado en Contabilidad de la Junta Departamental, la plata la recibía, eran $52.000 nominales", detalló Gómez. Con respecto a su labor en la Junta, Gómez dijo que Leiva "no tenía tareas asignadas". "No le asigné tareas porque mis prioridades estuvieron en otro lados, es por eso que esta persona en definitiva no las llevó adelante como tenía pensado", indicó. "La mayoría de las tareas que he tenido que hacer en estos meses fueron a través de su hijo", añadió.