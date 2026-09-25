Álvaro Delgado cuestionó objetivo de reunión con Orsi tras discurso en la ONU: "Muy poca política de Estado"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó el discurso del presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también lamentó que no haya tomado en cuenta los planteos que, según dijo, le realizó en la reunión entre ambos previa al viaje del mandatario a Nueva York.

"Hace pocos días el presidente Orsi nos convocó para conversar sobre la posición de Uruguay ante la ONU. Le planteamos hablar claro sobre democracia y elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del bloqueo", escribió en X quien fuera candidato presidencial por el Partido Nacional en 2024.

"Se nos convocó para construir una política exterior de Estado y aportar una posición de país. Pero si se llama a todos los partidos para escuchar, no puede ser simplemente para pedir opiniones y después terminar diciendo lo mismo que ya decía su partido. Al final hubo mucho mensaje para la interna y muy poca política de Estado", continuó.

Hace pocos días el Presidente @OrsiYamandu nos convocó para conversar sobre la posición de Uruguay ante la ONU. Le planteamos hablar claro sobre democracia y elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Ayer Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) September 25, 2026

Ya otros dirigentes opositores habían salido al cruce del discurso del presidente de la República en Estados Unidos. "El presidente decepcionó. Ni un solo mensaje que al país le importe. La afirmación más concreta, en medio de un discurso vago, fue la del bloqueo cubano. Terminó siendo más vocero del régimen de Cuba que de su propio gobierno. Porque de la represión que sufre el pueblo cubano no se acordó", escribió en su cuenta de X el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, escribió en su cuenta de X: "Nuestro presidente condena en las Naciones Unidas el bloqueo económico a Cuba. Pero no encontró una palabra para decir que en esa isla hace más de sesenta años que no hay democracia".

Dale nomás, abajo el telón



«Tirez le rideau, la farce est jouée».



La frase se atribuye a François Rabelais, el de Gargantúa y Pantagruel.



Dicen que la murmuró en su lecho de muerte:



«Bajen el telón, la farsa ha terminado».



En ese momento descubrió que la vida toda era una… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) September 25, 2026

Qué dijo Orsi durante la Asamblea General de la ONU

El presidente de la República habló este jueves en la 81ª Asamblea General ONU. El mandatario comenzó su discurso pasadas las 13:30 y lo hizo saludando al pueblo de Estados Unidos, donde se realiza el evento, por los 250 años de independencia.

"Hace un cuarto de milenio se decidió que las personas poseen derechos, que el derecho a la vida, la libertad y la felicidad tenía que ser la guía de todo gobierno y que los gobernados deciden quiénes serán sus gobernantes. Nosotros en el sur de América, pueblos de migrantes, también heredamos 50 años después estos estandartes", expresó.

"Vengo a esta asamblea en nombre de un país joven pero con tradiciones profundamente arraigadas, un país que ha aprendido a lo largo de su historia que gobernar no es solamente administrar recursos e instituciones sino sobre todo trabajar por el bienestar de las personas", indicó el presidente.

Dijo que Uruguay busca "construir una sociedad en que la dignidad, libertad, convivencia y oportunidades puedan ser parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos". "Si hay una palabra que resume buena parte de nuestra vocación como país es paz. No concebimos la paz simplemente como la ausencia de guerra, la entendemos como una construcción permanente, la posibilidad de que las personas puedan vivir, trabajar, educar a sus hijos, desarrollar sus proyectos y mirar al futuro sin miedo", sentenció.

"Nadie es más que nadie": la frase con la que Orsi definió el multilateralismo

Orsi indicó que Uruguay no es un país de "grandes estridencias" sino de "grandes convicciones". "Una es que la construcción de la paz nunca se termina, no podemos darla por garantizada, cada generación tiene la responsabilidad de volver a construirla. No hay sufrimientos que importen más porque ocurran más cerca ni vidas que valgan menos porque nacieron en otro territorio. Cuando las personas sufren, la humanidad entera tiene la responsabilidad".

"No podemos ser indiferentes ante el dolor que implica un estado de guerra interminable, el miedo y el dolor del crimen organizado, la amenaza permanente de terrorismo, la represión que surge de la tiranía, o el sufrimiento que provoca un férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano", continuó.

"Nuestro compromiso es buscar caminos de entendimiento, abrir espacios de diálogo y contribuir a que los conflictos encuentren una salida pacífica. Esto no significa indiferencia ni relativizar el sufrimiento ni desconocer las responsabilidades, significa entender que la paz exige algo más difícil que tomar partido: trabajar para que ese enfrentamiento pueda terminar lo antes posible", continuó Orsi, que luego añadió: "Para eso necesitamos también recuperar algo que en ocasiones parece haberse perdido en el debate internacional, la humildad".

"Los uruguayos tenemos una expresión que resume una manera de entender la convivencia: nadie es más que nadie. Ningún país es dueño de una verdad absoluta. Ninguna nación tiene el monopolio de las soluciones. Ninguna sociedad puede pretender que su experiencia histórica sea universal. Y ningún pueblo debería ser condenado a elegir entre modelos impuestos desde afuera", expresó el mandatario.

El presidente Yamandú Orsi interviene durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP fotos

Orsi hizo referencia a las 8.000 millones de personas que tiene el planeta y lanzó: "Somos una humanidad que se está haciendo, cada mañana tenemos la posibilidad de decidir qué mundo queremos dejar a quienes vienen después. Podemos aceptar la desigualdad como inevitable, la guerra como permanente, la pobreza como un destino, que la desconfianza sustituya al diálogo o por el contrario elegir otro camino, el camino más difícil pero también el más humano".

"Uruguay viene hoy a esta asamblea con esa convicción, con la humildad y el respeto propios de un país pequeño pero también con la firmeza de quien conoce el valor de sus principios. La paz no es una utopía, es un trabajo permanente. Ningún conflicto se resuelve definitivamente con más conflicto, ninguna sociedad se vuelve más segura cuando la desesperanza se convierte en norma, ningún país puede construir su bienestar de manera aislada", sostuvo.

El contrapunto con Milei sobre el rol de las Naciones Unidas

Orsi continuó su discurso señalando que "la ONU tiene cada día más razón de existir", marcando un fuerte contrapunto con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien describió a las Naciones Unidas como una "organización inútil" que "solo sirve para alimentar a una casta de parásitos".

Sin embargo, Orsi señaló que "debe inexorablemente evolucionar al ritmo de los cambios geopolíticos que vertiginosamente suceden" y tomar "decisiones justas que deban ser acatadas".

"Las fronteras de los países no pueden depender de las veleidades humanas, sí deben ser protegidas y respetadas por ser los límites definidos para mantener identidades, idiosincrasia y sentido de pertenencia de sus respectivas poblaciones. No podemos seguir siendo rehenes de la voluntad de unos pocos países que se pueden contar con los dedos de una mano", expresó y añadió: "Uruguay seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo, la cooperación, el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias".

"Poco aporta a los objetivos de la ONU utilizar solamente esta tribuna para acusar y atacar, el fuego no precisa más combustible", dijo sobre el final de su oratoria.