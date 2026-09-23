Milei dice que la ONU es una “organización inútil” que “solo sirve para alimentar a una casta de parásitos”

El presidente de Argentina, Javier Milei, habló este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fue muy crítico con el accionar de la organización. "Se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados", disparó en su discurso.

Negociaciones sobre Malvinas

El presidente argentino incluyó en su discurso una crítica a la postura de la ONU respecto a la situación de las Islas Malvinas. "Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Malvinas es para nosotros una causa nacional", enfatizó.

“La de Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, este organismo debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva”, dijo Milei. Y agregó: “Al Reino Unido lo llamamos una vez más a dialogar para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales. No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actué, vamos a tomar cartas en el asunto”.

Crítica a la postura frente a Israel y diálogo sobre la IA

Otra de las críticas de Milei a la ONU fue respecto al conflicto en Medio Oriente. "Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea. En su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional. Apañaron a regímenes totalitarios que lapidan mujeres en la calle. Votaron sistemáticamente en contra de Israel mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios judeocristianos en el África", agregó el mandatario.

Finalmente, también se refirió a la inteligencia artificial (IA). “Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La IA será la fábrica de alfileres del siglo XXI. Exige prudencia, pero no miedo ni obediencia. La respuesta está en Adam Smith. Tiene que ser un atajo a la productividad. Producir más tiene por objeto más nivel de consumo”, señaló, y tomó distancia de que los estados controlen la IA. “La Argentina será vanguardista y habrá libertad”, dijo.