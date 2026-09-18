Multas, prisión y un Consejo de Seguridad: de qué se trata el proyecto de Milei sobre soberanía de Malvinas

Dos semanas después del anuncio del presidente argentino por cadena nacional, el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas.

La iniciativa, que reavivó las tensiones con el Reino Unido, ingresó ayer a la Cámara de Diputados para comenzar a ser tratada en las respectivas comisiones.

En concreto, el texto girado por el Poder Ejecutivo tiene por objeto endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales propios en el entorno de Malvinas de forma ilegítima y generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta. Asimismo, busca “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Como había anticipado La Nación, la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.

Fotografía de un cartel The Falkland Island en Puerto Argentino/Stanleyen en Islas Malvinas (Argentina). Foto: EFE

También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.

A ello se suma una ampliación en la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres. “En lo que hace a la protección de estos espacios, el rasgo distintivo consiste en someter a reglas de actuación claras y transparentes la toma de decisiones que hoy se adoptan sobre bases dispersas”, se precisa.

Multas y prisión

El proyecto de ley contempla penas para compañías y personas jurídicas que van desde multas equivalentes a 4.000 a 500.000 barriles de petróleo, la cancelación o suspensión de las habilitaciones, hasta una inhabilitación por un plazo de entre cinco y 20 años.

En los casos más gravosos, que comprenden a actividades de prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o en la Plataforma Continental Argentina, establece penas de prisión que pueden alcanzar los 20 años.

El primer ministro británico, Andy Burnham, en el Centro Científico y Tecnológico de Harwell, Reino Unido. Foto: EFE

Consejo de Seguridad

Por otro lado, crea el Sistema de Seguridad Nacional, en busca de dotar al Estado de un marco institucional permanente “que articule y coordine las funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia nacional, así como aquellas vinculadas a la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional”. En esa línea, uno de los principales puntos del proyecto es justamente la creación de un Consejo de Seguridad Nacional como órgano rector del sistema, encargado de la conducción, coordinación y supervisión de la política de seguridad.

El organismo, que ya había sido anticipado por el propio Milei, estará presidido por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Economía; el secretario de Inteligencia de Estado; y la titular de la Secretaría Legal y Técnica. Contará con las facultades para disponer “un régimen de medidas urgentes” ante un supuesto riesgo o amenaza grave a la seguridad nacional. Delfina Galarza / La Nación (GDA)