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El País Información Educación

Maestros de Montevideo resuelven paro de 24 horas para este viernes tras agresión a maestra en Escuela 326

La medida se tomó luego de la agresión a una funcionaria de la Escuela n° 326 de tiempo completo en el barrio Nuevo Ellauri. Desde las 17:00 horas hay asamblea para discutir los pasos a seguir.

El País
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17/09/2026, 18:55
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Moña escolar de satén en color azul sobre la tradicional túnica blanca de la escuela pública.
Moña escolar de satén en color azul sobre la tradicional túnica blanca de la escuela pública.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) en Montevideo resolvió un paro docente de 24 horas para el próximo viernes en todos los jardines y escuelas de la capital del país.

La medida se tomó luego de la agresión a una funcionaria de la Escuela n° 326 de tiempo completo en el barrio Nuevo Ellauri.

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Según comunicó la gremial en sus redes sociales, desde las 17:00 horas aquellos docentes afiliados a Ademu se reúnen en asamblea para discutir los pasos a seguir. El encuentro se realiza en el local de la calle Maldonado 1170.

A las 19:30 horas se brindará una conferencia de prensa para mayores detalles.

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Paro de Ademu en Montevideo este viernes.
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Foto: Ademu

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