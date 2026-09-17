Maestros de Montevideo resuelven paro de 24 horas para este viernes tras agresión a maestra en Escuela 326

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) en Montevideo resolvió un paro docente de 24 horas para el próximo viernes en todos los jardines y escuelas de la capital del país.

La medida se tomó luego de la agresión a una funcionaria de la Escuela n° 326 de tiempo completo en el barrio Nuevo Ellauri.

Según comunicó la gremial en sus redes sociales, desde las 17:00 horas aquellos docentes afiliados a Ademu se reúnen en asamblea para discutir los pasos a seguir. El encuentro se realiza en el local de la calle Maldonado 1170.

A las 19:30 horas se brindará una conferencia de prensa para mayores detalles.

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