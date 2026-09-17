"Los presos se respetan": "Coco" Parentini fue imputado tras amenazas a director de cárcel de máxima seguridad

El conocido barrabrava de Peñarol, Erwin "Coco" Parentini, fue formalizado este jueves por el delito de atentado, tras amenazas al director de la Unidad 25, el establecimiento de máxima seguridad ubicado en el predio de Santiago Vázquez (exComcar).

Las amenazas fueron realizadas en 2022. Según declaraciones que consignó Telenoche (Canal 4), antes de empezar la audiencia de formalización en Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Diego Pérez, Parentini señaló: "Los presos se respetan y las familias más aún. Que las autoridades lo tengan presente, no nos subestimen".

"Lo tienen cautivo"

El abogado de Parentini, Sebastián Puppo, dijo al citado noticiero que su defendido "comenzó a cumplir una sanción administrativa dentro de la Unidad 25 a raíz de la amenaza al ministro del Interior (Carlos Negro) y Ana Juanche". "Firmó una sanción en la que iba a tener visitas de los familiares directos y no se está cumpliendo. A las hijas no se las deja ingresar. La molestia es por eso", aseguró.

Además, denunció que a Parentini "le han sacado útiles dentro de la celda". "Le dijeron que una vez por semana le iban a dar útiles de limpieza y no le han dado nada. Lo tienen prácticamente cautivo en la Unidad 25", cuestionó el abogado.

Erwin “Coco” Parentini fue formalizado por el delito de a tentado. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

"La única visita que le han permitido fue de la mamá. Le están negando el ingreso de las hijas, una es menor y otra tiene 18 años. Nunca han tenido nada que ver con nada", señaló Puppo.

Por otro lado, la defensa de Parentini solicitará que se unifiquen en el mismo proceso las denuncias por amenazas que el recluso realizó al ministro Negro y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Erwin “Coco” Parentini fue formalizado por el delito de a tentado. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Un antecedente con amenazas a jerarcas de Interior

No es la primera vez que Parentini escribe amenazas contra las máximas autoridades del Ministerio del Interior. En 2022, mientras se encontraba también recluido en la Unidad 25, escribió cartas dirigidas al entonces ministro Luis Alberto Heber y al entonces director del INR, Luis Mendoza.

En aquellas misivas también aludió a la posibilidad de alcanzar a las autoridades fuera de la cárcel y mencionó lugares como shopping, rambla y estadios.

Parentini está preso por el asesinato del hincha de Nacional Lucas Langhain en 2019 y el ataque que sufrió un hincha de Flamengo en Montevideo en 2021, además de otros delitos previos.