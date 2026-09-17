Un policía fue baleado en el barrio Punta de Rieles luego de resistirse al robo de su moto

Un policía de 47 años fue atacado a balazos este jueves en el barrio de Punta de Rieles en Montevideo. El hecho ocurrió sobre las 17:20 horas cuando el funcionario llegaba a su hogar vestido de particular. Hay un hombre detenido que estaría vinculado a la agresión.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, el ataque tuvo lugar en la intersección de Capricornio y Sagitario. Allí, el policía fue abordado por tres delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias y una moto en la que se trasladaba.

De acuerdo al parte policial, la víctima recibió impactos de bala en el tórax, pierna y brazo.

El estado de salud del policía

Desde el lugar, el jefe de la Zona Operacional V, Yul Melneciuc, dijo a Telenoche (Canal 4) que el funcionario baleado se encuentra estable y fuera de peligro en el Hospital Policial, luego de que efectivos lo trasladaran a ese centro asistencial.

El jerarca informó que hay un hombre que fue detenido por la agresión. "Se ajustaba a las descripciones que se pudieron obtener por medio de testigos y filmaciones de lugar", subrayó.

La agresión tuvo lugar en Capricornio y Sagitario, en Punta de Rieles. Foto: captura Telenoche (Canal 4).

"Aparentemente fue por un intento de rapiña, y ante la situación de que el oficial se resistió, se produjeron tres impactos de bala en su cuerpo", detalló el jerarca policial.

Según informó la dependencia policial, el hombre detenido tiene 30 años y tiene una requisitoria por estupefacientes.