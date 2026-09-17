Incautaron unos 300 kg de droga en una casa en Brazo Oriental; el operativo sigue en curso

La Policía incautó este jueves unos 300 kg de droga en una casa ubicada en el barrio Brazo Oriental de Montevideo. Según supo El País con fuentes policiales, todavía se está pesando la droga y contando el dinero incautado, por lo que las cifras exactas se conocerán a la brevedad.

El operativo está siendo llevado a cabo en conjunto con la Armada Nacional. De momento, hay cuatro personas que quedaron a disposición de Fiscalía, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País. La Policía no descarta que se realicen más allanamientos y detenciones.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se encuentra este jueves en Salto por la inauguración de una sede policial. Se espera que comparezca desde allí y de detalles del operativo.

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Justicia formalizó por tentativa de femicidio a agresor de Facultad de Medicina

La Justicia formalizó ayer por tentativa de femicidio a Federico Lamaita, el joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase de la misma edad en Facultad de Medicina el pasado1° de setiembre, desatando una ola de protestas estudiantiles.

El joven pasará 180 días en prisión preventiva mientras se sustancia el proceso, hasta llegar a la sentencia y la pena final. El fiscal de la causa, Luis Pacheco, explicó que este delito no permite alcanzar una condena mediante acuerdo abreviado.

El Código Penal establece en su artículo 312 que el femicidio constituye una circunstancia agravante muy especial del homicidio, con una pena mínima de 15 años de penitenciaría. Cuando el delito queda en grado de tentativa, la normativa dispone que la sanción se reduzca a un tercio de la prevista para el hecho consumado, por lo que el mínimo aplicable es de cinco años de prisión.